Лукашенко: Беларусь привержена полной реализации дорожной карты развития сотрудничества с Узбекистаном

29 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с послом Узбекистана Насирджаном Юсуповым подтвердил приверженность страны полной реализации дорожной карты двустороннего сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы утвердили недавно дорожную карту - план нашей деятельности на перспективу. Премьер-министры подписали этот план. Передайте Шавкату Миромоновичу (Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. - Прим. БЕЛТА), что я строго буду контролировать исполнение этого плана, мы привержены полной его реализации", - подчеркнул белорусский лидер.

Отмечается, что сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном носит конструктивный характер. В сентябре текущего года состоялся официальный визит Президента Беларуси в Узбекистан , по итогам которого достигнут ряд конкретных договоренностей по расширению взаимодействия в торгово-экономической, образовательной, культурной и иных сферах, подписано 17 двусторонних соглашений. Утвержден план мероприятий (дорожная карта) по развитию сотрудничества между странами. В целом договорно-правовая база двусторонних отношений включает более 60 соглашений.

В 2017 году товарооборот составил $130,9 млн (205,4% к уровню 2016 года), экспорт - $96,1 млн (рост в 2,7 раза), импорт - $34,8 млн (124,7%). Сальдо сложилось положительное в размере $61,3 млн.

Тенденция роста торгового сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном продолжается и в 2018 году. Так, в январе-сентябре объем двустороннего товарооборота составил $121 млн (увеличился на 47,2% к соответствующему периоду 2017 года), в том числе экспорт товаров - $91,5 млн (вырос на 56,3%), импорт - $29,5 млн (увеличился на 24,7%). Сальдо внешней торговли товарами положительное - $62 млн.

В Узбекистане зарегистрированы 24 организации, учредителями которых являются юридические и физические лица Беларуси, в том числе два субъекта товаропроводящей сети со стопроцентным капиталом белорусских холдингов: ИП ООО "AMKODOR-TASHKENT", ИП ООО "MAZ-TASHKENT". В 2017 году на территории Узбекистана образованы два сборочных производства белорусской техники с участием белорусского капитала (соучредители - ОАО "Амкодор", ОАО "Бобруйскагромаш"). В Беларуси создано 47 организаций, учредителями которых являются узбекские юридические и физические лица.

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