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От цифровизации до глобальной политики - Лукашенко дал интервью телеканалу "Россия 24"

29.11.2018 14:49 — Новости Политики | БелТА  
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29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российскому федеральному государственному информационному телеканалу "Россия 24". В качестве интервьюера выступил замдиректора телеканала Сергей Брилев, сообщает БЕЛТА.

В интервью поднимались вопросы экономического развития Беларуси и основных драйверов роста, тематика развития Евразийского экономического союза, глобальной повестки дня и международной политики, цифровизации на евразийском пространстве.

"Все в головах. Знаем, куда идти, как идти. Опыт уже есть. Все-таки пусть не десятилетие, но скоро пять лет Евразийскому союзу. Пример есть - разные союзы, в том числе Европейский союз. Мы понимаем, что надо делать, а что нельзя, чтобы к Брекситу не прийти, - сказал глава государства. - Все умеем, но не все делаем. Вы знаете, мы сами создаем проблемы: создаются барьеры в торговле, а ведь мы договаривались о свободном движении капитала, рабочей силы, товаров, услуг и так далее. И везде - я Дмитрию Анатольевичу (Медведеву. - Прим. БЕЛТА) с таким намеком говорил - сквозит национальный эгоизм в торговле. Но мы знаем, что этого быть не должно".

Александр Лукашенко также подчеркнул важность выполнения всех достигнутых договоренностей: "Железно надо выполнять. У нас пока этого еще не хватает".

Как рассказал представителям белорусских СМИ Сергей Брилев, основным поводом для интервью послужили мероприятия в формате ЕАЭС на высоком и высшем уровнях. Это как прошедшая недавно в Минске встреча на уровне премьер-министров, так и предстоящий на следующей неделе саммит союза с участием глав государств. Кроме того, по словам российского журналиста, тема Евразийского экономического союза во взаимосвязи с личностью и позицией Президента Беларуси является частью и его профессиональной биографии. Сергей Брилев, в частности, напомнил о состоявшемся несколько лет назад интервью с главой белорусского государства по евразийской тематике.

Он также рассказал, что готовится к эфиру целая серия интервью с лидерами стран ЕАЭС, которые выйдут на следующей неделе на каналах Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Интервью с Президентом Беларуси планируется показать в двух форматах. В полном варианте оно выйдет на телеканале "Россия 24" накануне саммита в Санкт-Петербурге. А 1 декабря в программе "Вести в субботу" можно будет увидеть фрагменты состоявшейся беседы.

В Беларуси российские журналисты не только записали интервью с главой государства, но и готовят более широкий репортаж. "Вверенная мне программа "Вести в субботу" будет включать отрывки из интервью и то, что мы снимали в Беларуси вчера и сегодня. Это и знаковые белорусские предприятия, которые у всех на слуху (МАЗ). И, например, мы были вчера в Институте микробиологии НАН, где совместно с российскими коллегами проведены уникальные работы. Побывали и на мебельной фабрике", - рассказал Сергей Брилев.

Он поделился впечатлениями от интервью, отметив, что порой по информационному накалу это напоминает прохождение через ураган. "С ним всегда очень интересно разговаривать. Для вас (белорусских СМИ. - Прим. БЕЛТА) дело привычное, а когда речь либо о переломных моментах, как бессонная ночь здесь (интервью записывалось во Дворце Независимости, где в феврале 2015 года состоялись многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". - Прим. БЕЛТА), либо важных этапах, как сейчас в Евразийском союзе, он действительно идеальный собеседник", - подчеркнул российский журналист.

Телеканал "Россия 24" входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Транслируется не только в России, но и на территории ряда других стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. "Россия 24" занимает лидирующие позиции среди российских телеканалов по цитируемости.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российскому федеральному государственному информационному телеканалу "Россия...
 
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