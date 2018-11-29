Лукашенко: в торговле стран ЕАЭС сквозит национальный эгоизм

Александр Лукашенко дал интервью российскому федеральному телеканалу "Россия 24". Интервью у белорусского президента брал не сходящий с первых полос независимой российской прессы за свое британское подданство телеведущий Сергей Брилев.

Как сообщает пресс-служба президента, в интервью поднимались вопросы экономического развития Беларуси и основных драйверов роста, тематика развития Евразийского экономического союза, глобальной повестки дня и международной политики, цифровизации на евразийском пространстве.

"Все в головах. Знаем, куда идти, как идти. Опыт уже есть. Все-таки пусть не десятилетие, но скоро пять лет Евразийскому союзу. Пример есть - разные союзы, в том числе Европейский союз. Мы понимаем, что надо делать, а что нельзя, чтобы к Брекситу не прийти. Все умеем, но не все делаем. Вы знаете, мы сами создаем проблемы: создаются барьеры в торговле, а ведь мы договаривались о свободном движении капитала, рабочей силы, товаров, услуг и так далее. И везде - я Дмитрию Анатольевичу (Медведев. - ред.) с таким намеком говорил - сквозит национальный эгоизм в торговле. Но мы знаем, что этого быть не должно", - рассказал Лукашенко.

Александр Лукашенко также подчеркнул важность выполнения всех достигнутых договоренностей, который надо "железно выполнять. У нас пока этого еще не хватает".

Основным поводом для интервью послужили мероприятия в формате ЕАЭС: прошедшая недавно в Минске встреча на уровне премьер-министров (на которой белорусский президент также поднимал тему ограничений в торговле в рамках ЕАЭС), так и предстоящий на следующей неделе саммит союза с участием глав государств.