ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: в торговле стран ЕАЭС сквозит национальный эгоизм

29.11.2018 18:50 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Александр Лукашенко дал интервью российскому федеральному телеканалу "Россия 24". Интервью у белорусского президента брал не сходящий с первых полос независимой российской прессы за свое британское подданство телеведущий Сергей Брилев. 

Как сообщает пресс-служба президента, в интервью поднимались вопросы экономического развития Беларуси и основных драйверов роста, тематика развития Евразийского экономического союза, глобальной повестки дня и международной политики, цифровизации на евразийском пространстве. 

"Все в головах. Знаем, куда идти, как идти. Опыт уже есть. Все-таки пусть не десятилетие, но скоро пять лет Евразийскому союзу. Пример есть - разные союзы, в том числе Европейский союз. Мы понимаем, что надо делать, а что нельзя, чтобы к Брекситу не прийти. Все умеем, но не все делаем. Вы знаете, мы сами создаем проблемы: создаются барьеры в торговле, а ведь мы договаривались о свободном движении капитала, рабочей силы, товаров, услуг и так далее. И везде - я Дмитрию Анатольевичу (Медведев. - ред.) с таким намеком говорил - сквозит национальный эгоизм в торговле. Но мы знаем, что этого быть не должно", - рассказал Лукашенко. 

Александр Лукашенко также подчеркнул важность выполнения всех достигнутых договоренностей, который надо "железно выполнять. У нас пока этого еще не хватает"

Основным поводом для интервью послужили мероприятия в формате ЕАЭС: прошедшая недавно в Минске встреча на уровне премьер-министров (на которой белорусский президент также поднимал тему ограничений в торговле в рамках ЕАЭС), так и предстоящий на следующей неделе саммит союза с участием глав государств. 

Белорусская сторона неоднократно высказывала недовольство тем, что РФ то и дело вводит разного рода ограничения в отношении местной продукции. Недавно коллегия Евразийской экономической комиссии также выступила за отмену ограничений на поставки белорусского молока в Россию. и призвала ее не создавать барьеры в совместной торговле.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко дал интервью российскому федеральному телеканалу "Россия 24". Интервью у белорусского президента брал не сходящий с первых полос независимой...
 
Новости дня
Новости политики
 
От цифровизации до глобальной политики - Лукашенко дал интервью телеканалу "Россия 24"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Заря над Неманам

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика