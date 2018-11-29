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Лукашенко: в торговле стран ЕАЭС сквозит национальный эгоизм
29.11.2018 18:50 — Новости Политики | БДГ
Александр Лукашенко дал интервью российскому федеральному телеканалу "Россия 24". Интервью у белорусского президента брал не сходящий с первых полос независимой российской прессы за свое британское подданство телеведущий Сергей Брилев.
Как
"Все в головах. Знаем, куда идти, как идти. Опыт уже есть. Все-таки пусть не десятилетие, но скоро пять лет Евразийскому союзу. Пример есть - разные союзы, в том числе Европейский союз. Мы понимаем, что надо делать, а что нельзя, чтобы к Брекситу не прийти. Все умеем, но не все делаем. Вы знаете, мы сами создаем проблемы: создаются барьеры в торговле, а ведь мы договаривались о свободном движении капитала, рабочей силы, товаров, услуг и так далее. И везде - я Дмитрию Анатольевичу (Медведев. - ред.) с таким намеком говорил - сквозит национальный эгоизм в торговле. Но мы знаем, что этого быть не должно", - рассказал Лукашенко.
Александр Лукашенко также подчеркнул важность выполнения всех достигнутых договоренностей, который надо "железно выполнять. У нас пока этого еще не хватает".
Основным поводом для интервью послужили мероприятия в формате ЕАЭС: прошедшая недавно в Минске
Белорусская сторона неоднократно высказывала недовольство тем, что РФ то и дело вводит разного рода ограничения в отношении местной продукции. Недавно коллегия Евразийской экономической комиссии также
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Александр Лукашенко дал интервью российскому федеральному телеканалу "Россия 24". Интервью у белорусского президента брал не сходящий с первых полос независимой...
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