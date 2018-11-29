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Лукашенко проведет в Орше совещание по развитию льняной отрасли

30.11.2018 10:42 — Новости Политики | БелТА  
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30 ноября, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит сегодня Оршанский льнокомбинат, где проведет совещание по развитию льняной отрасли и переработке льна, передает корреспондент БЕЛТА.

На предприятии главе государства доложат о социально-экономическом развитии региона и выполнении его поручений по модернизации и повышению эффективности работы льнокомбината.

Планируется, что Александр Лукашенко посетит льночесальный и прядильно-приготовительный, прядильный, ткацко-приготовительный и ткацкий цеха, где ознакомится с современным технологическим оборудованием по производству тканей и новыми образцами льняной продукции.

Затем Президент проведет совещание по вопросам развития льняной отрасли и переработке льна.

Инвестиционные проекты по модернизации трех фабрик Оршанского комбината были реализованы в 2007-2015 годах. Это позволило обновить производственные мощности по переработке длинного льноволокна на 80%. На предприятии при трехсменном режиме работы можно производить более 20 млн погонных метров тканей в год. Для сравнения, в 2010 году производилось 14,5 млн погонных метров.

Государственная поддержка, оказанная комбинату на проведение модернизации и финансирование текущей деятельности, за 2007-2018 годы составила $212 млн, из них $96,2 млн были выделены на возрастной основе.

За январь-октябрь этого года объем производства на предприятии вырос более чем на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом производственные мощности были загружены почти на 72% в прядении и на 70,4% в ткачестве.

Оршанский льнокомбинат начал свою историю в 1930 году с небольшой льночесальной фабрики. Сейчас предприятие состоит из пяти фабрик, которые объединяют 19 цехов и 103 производственных участка. Всего на комбинате работает почти 4 тыс. человек.-0-

 
 
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30 ноября, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит сегодня Оршанский льнокомбинат, где проведет совещание по развитию льняной отрасли и...
 
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