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Лукашенко требует большей отдачи и эффективности в льняной отрасли

30.11.2018 11:41 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко требует большей отдачи и эффективности в льняной отрасли

30 ноября, Орша /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что льняная отрасль страны в течение нескольких лет способна стать в два раза эффективнее. Об этом он заявил сегодня, посещая Оршанский льнокомбинат, передает корреспондент БЕЛТА.

Как доложили главе государства, в мире в настоящее время есть только несколько стран, которые выращивают лен. Это в основном европейские государства. Первую строчку рейтинга занимает Франция, Беларусь находится примерно на второй-третьей позиции. "Это хорошо, что на рынке все меньше государств. Поэтому надо возделывать свой лен, чтобы не закупать (часть сырья по импорту. - Прим. БЕЛТА). Эта отрасль в течение трех лет должна быть минимум в два раза эффективнее. И мы это можем сделать, если бы у нас правительство работало как следует", - сказал Александр Лукашенко.

Президент при посещении предприятия высказал долю критики в адрес руководства АПК и губернаторов за недостаточные объемы получаемого отечественного льняного сырья, а также зачастую и его качество. На модернизированном Оршанском льнокомбинате остаются незагруженными около трети мощностей, а часть льноволокна для переработки приходится закупать за рубежом, например, в той же Франции. Естественно, все это сказывается на цене конечной продукции и эффективности предприятия в целом.

По словам вице-премьера Михаила Русого и губернаторов, в планы по льну в текущем году вмешались неблагоприятные погодные условия. Однако Президент подчеркнул, что недопустимо пенять лишь на этот фактор, указав на недоработки и в прошлые годы. "Нам нужен не только госзаказ, нам нужно эффективное производство", - сказал он.

Главу государства заверили, что в целом лен - это рентабельная культура, на которой можно зарабатывать, и в этом направлении в Беларуси уже многое сделано. Президенту доложили о модернизации льнокомбината, вложенных инвестициях. В результате вырос объем экспорта, расширилась его география, увеличились выручка, зарплаты. Предприятие обеспечивает своевременные расчеты по взятым на себя кредитным обязательствам.

Александр Лукпшенко особо обратил внимание, что и непосредственно сельхозпроизводители должны ощущать рост эффективности и получать прибыль. В этом плане льнокомбинат уже на протяжении нескольких лет поэтапно повышает закупочные цены на сырье и готов на новые существенные шаги, чтобы заинтересовать сельчан.

Глава государства ознакомился с производством, прошел по цехам и пообщался с работниками предприятия, осмотрел образцы выпускаемой продукции.-0-

 
 
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30 ноября, Орша /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что льняная отрасль страны в течение нескольких лет способна стать в два...
 
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