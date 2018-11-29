ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко обещает жесткие меры за несоблюдение технологии возделывания льна

30.11.2018 12:50 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

30 ноября, Орша /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обещает принять самые жесткие меры, если ответственные чиновники и руководители не смогут обеспечить полное соблюдение технологии возделывания льна. Об этом он заявил сегодня на совещании в Орше по развитию льноводства и переработки льна, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещании директор РУП "Институт льна" Иван Голуб отметил, что, несмотря на рекомендации ученых и проведение учебных мероприятий, пока не везде в стране удается возделывать и обрабатывать лен по технологии.

Александр Лукашенко адресовал вопрос заместителю премьер-министра Михаилу Русому, почему сложилась такая ситуация. "Это упущение. Дожмем до каждого гектара", - ответил вице-премьер.

Президент подчеркнул, что если в будущем году руководство АПК и Национальной академии наук вместе не обеспечат соблюдение технологий возделывания льна, то последуют самые жесткие меры. Практическая работа на местах - зона ответственности губернаторов.

Одновременно глава государства отметил, чтобы всех руководителей, которые обеспечивают высокие результаты при возделывании льна и других важных культур, не забывали поощрять и поддерживать. "И не только орден, а и к ордену еще что-то надо", - сказал он.-0-

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 ноября, Орша /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обещает принять самые жесткие меры, если ответственные чиновники и руководители...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко требует большей отдачи и эффективности в льняной отрасли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика