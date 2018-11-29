Лукашенко потребовал исключить импорт запчастей для техники и напомнил о проблеме откатов

Во время посещения Оршанского льнокомбината

30 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил организовать на отечественных промышленных предприятиях выпуск всей номенклатуры необходимых запасных частей для ремонта техники. Об этом он заявил сегодня в Орше на совещании по развитию льноводства и переработки льна, передает корреспондент БЕЛТА.

"Никакого импорта. Мы машиностроительная страна, производим сложнейшие машины. Уже сейчас соберите заказы, допустим, с льнокомбината. Вплоть до создания цехов по импортозамещению в той же Орше. Все мы должны делать у себя. Ибо будут возить из-за рубежа, - сказал Президент. - А почему возят - потому что там откаты. Там так называемые комиссионные - 8-15%. Днями вы услышите еще одну эпопею. Уже доложили мне. Несколько десятков руководителей попали на этом самом импорте. Посредничество и так далее и тому подобное. Торопиться не будем, но я уже вижу. Потому что там уже задержаны люди с поличным".

Александр Лукашенко обратил внимание, что производство тех или иных деталей, которые сейчас закупаются за рубежом, можно поручить отечественным предприятиям. "Гомсельмаш" страдает - не все мощности заняты, МТЗ - иди делай. Никакого импорта по ремонту и запчастям", - предупредил белорусский лидер.

Он добавил, что это касается не только потребностей льняной отрасли, но и других направлений. "Эта проблема проецируется на другие предприятия. Все, что касается запасных частей к технике - сеялкам, веялкам, прессам и прочее", - сказал Президент.

Глава государства также поставил задачу в отношении более широкого использования отечественных тканей на швейных предприятиях, в том числе камвольных и льняных. "Все ткани с модернизированных предприятий. Изучите рынки. Разумно подойдите, но свои ткани должны быть задействованы швейными предприятиями. Это тоже важнейший вопрос. В противном случае, ради чего мы это все затеяли", - подчеркнул он.-0-