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Александр Лукашенко требует большей отдачи и эффективности в льняной отрасли

30.11.2018 — Новости Политики | Заря над Неманам  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что льняная отрасль страны в течение нескольких лет способна стать в два раза эффективнее. Об этом он заявил сегодня, посещая Оршанский льнокомбинат, передает корреспондент БЕЛТА. 

Как доложили главе государства, в мире в настоящее время есть только несколько стран, которые выращивают лен. Это в основном европейские государства. Первую строчку рейтинга занимает Франция, Беларусь находится примерно на второй-третьей позиции. "Это хорошо, что на рынке все меньше государств. Поэтому надо возделывать свой лен, чтобы не закупать (часть сырья по импорту. - Прим. БЕЛТА). Данная отрасль в течение трех лет должна быть минимум в два раза эффективнее. И мы это можем сделать, если бы у нас правительство работало как следует", - сказал Александр Лукашенко. 

Президент при посещении предприятия высказал долю критики в адрес руководства АПК и губернаторов за недостаточные объемы получаемого отечественного льняного сырья, а также зачастую и его качество. На модернизированном Оршанском льнокомбинате остаются незагруженными около трети мощностей, а часть льноволокна для переработки приходится закупать за рубежом, например, в той же Франции. Естественно, все это сказывается на цене конечной продукции и эффективности предприятия в целом. 

По словам вице-премьера Михаила Русого и губернаторов, в планы по льну в текущем году вмешались неблагоприятные погодные условия. Однако Президент подчеркнул, что недопустимо пенять лишь на этот фактор, указав на недоработки и в прошлые годы. "Нам нужен не только госзаказ, нам нужно эффективное производство", - сказал он. 

Главу государства заверили, что в целом лен - рентабельная культура, на которой можно зарабатывать, и в этом направлении в Беларуси уже многое сделано. Президенту доложили о модернизации льнокомбината, вложенных инвестициях. В результате вырос объем экспорта, расширилась его география, увеличились выручка, зарплаты. Предприятие обеспечивает своевременные расчеты по взятым на себя кредитным обязательствам. 

Александр Лукашенко требует большей отдачи и эффективности в льняной отрасли
Александр Лукашенко требует большей отдачи и эффективности в льняной отрасли
Александр Лукашенко требует большей отдачи и эффективности в льняной отрасли
Александр Лукашенко требует большей отдачи и эффективности в льняной отрасли
 

Александр Лукашенко особо обратил внимание, что и непосредственно сельхозпроизводители должны ощущать рост эффективности и получать прибыль. В этом плане льнокомбинат уже на протяжении нескольких лет поэтапно повышает закупочные цены на сырье и готов на новые существенные шаги, чтобы заинтересовать сельчан. 

Глава государства ознакомился с производством, прошел по цехам и пообщался с работниками предприятия, осмотрел образцы выпускаемой продукции. 

Это не только ткани, но и готовая одежда для детей и взрослых, в том числе джинсовая, шторы, постельные принадлежности, гигиенические изделия медицинского назначения, камуфляжные ткани и многое другое, вплоть до некоторых видов бумаги. Соответствующая продукция востребована не только в Беларуси, но и за рубежом. Глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию производства, освоению и продвижению новых видов продукции. 

"Это глубокая переработка, добавленная стоимость, дополнительные деньги и занятость, уход от импорта, - отметил Александр Лукашенко. - Что нам мешает обеспечить свои больницы (медицинскими изделиями изо льна. - Прим. БЕЛТА) и прочее, продавать свое? Ничего не мешает". 

"Мало того, что это политическая культура (для Беларуси, так как изображена на гербе страны. - Прим. БЕЛТА), в мире льна не хватает. Значит, рынок будет. Чем дальше, тем больше. Ну и коль мы начали этим заниматься и вложили большие деньги в производство и переработку, надо дальше, углубляя эту переработку, получить и косметологические товары, и для медицины... Надо углубляться", - резюмировал белорусский лидер. 

Александр Лукашенко: мы приняли правильное решение о модернизации льнокомбината, но безобразно к этому отнеслись 

Решение о модернизации Оршанского льнокомбината было правильным, но его реализация должна была быть более эффективной. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Орше на совещании по развитию льняной отрасли и переработке льна. 

Глава государства отметил, что решение о развитии в стране льняной отрасли было принято давно, и сегодня уже поздно спорить, правильным ли оно оказалось. "Я считал, считаю, а теперь и вы убедились в том, что мы поступили правильно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Вместе с тем, по его словам, работа до сих пор налажена неэффективно. "Главное мое впечатление пока сегодня - безобразные мы люди. Любить надо свою страну. И любовь должна выражаться не в болтовне и словах, а в делах", - сказал Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что в прежние времена лен возделывали многие страны: Франция, Китай, Россия, Нидерланды, Бельгия, Казахстан и Беларусь. "Мы были на шестом-седьмом месте, если не брать Советский Союз, - констатировал он. - А сейчас оказались на втором месте. Франция еще немножко шевелится по производству льна, только качественно в отличие от нас. Китай свернул производство, осталось совсем немножко. Льноводство в России загнулось напрочь".

В то же время, заметил глава государства, люди ценят льняную продукцию, спрос на нее только растет. "А для нас, чернобыльской республики, Украины и России это вообще "лекарство". Льняные ткани - это спасение для нас. Мир давно понял, особенно Европа: льну быть. А число производителей уменьшается. Так правильно мы поступили, что когда-то занялись модернизацией производства, особенно на этом льнокомбинате - это наша история? Абсолютно правильно. И жизнь это подтвердила, - заявил Президент. - Казалось бы, чего у меня такое поганое настроение? Потому что мы безобразно относимся к этому".

"Проходя по этим цехам, руководитель предприятия просто обмолвился: вот короткое волокно, вот это сделали, то сделали. Прекрасные ткани делают из короткого льноволокна, мы их видели. Но это всего 30-35% он переработал. А остальные 65-70% где? Упаковал, куда-то отправил, что-то сам сделал. Сегодня 60-70% короткого льноволокна не дают того дохода, той эффективности и прибыли, которую мы могли бы иметь", - констатировал Александр Лукашенко. 

Александр Лукашенко обещает жесткие меры за несоблюдение технологии возделывания льна 

Президент Беларуси Александр Лукашенко обещает принять самые жесткие меры, если ответственные чиновники и руководители не смогут обеспечить полное соблюдение технологии возделывания льна. Об этом он заявил сегодня на совещании в Орше по развитию льноводства и переработки льна. 

На совещании директор РУП "Институт льна" Иван Голуб отметил, что, несмотря на рекомендации ученых и проведение учебных мероприятий, пока не везде в стране удается возделывать и обрабатывать лен по технологии.

Александр Лукашенко адресовал вопрос заместителю премьер-министра Михаилу Русому, почему сложилась такая ситуация. "Это упущение. Дожмем до каждого гектара", - ответил вице-премьер.

Президент подчеркнул, что если в будущем году руководство АПК и Национальной академии наук вместе не обеспечат соблюдение технологий возделывания льна, то последуют самые жесткие меры. Практическая работа на местах - зона ответственности губернаторов.

Одновременно глава государства отметил, чтобы всех руководителей, которые обеспечивают высокие результаты при возделывании льна и других важных культур, не забывали поощрять и поддерживать. "И не только орден, а и к ордену еще что-то надо", - сказал он
 
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что льняная отрасль страны в течение нескольких лет способна стать в два раза эффективнее. Об этом он заявил...
 
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