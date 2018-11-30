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Лукашенко видит в санкциях и торговых войнах в мире шанс для экономик ЕАЭС

01.12.2018 13:27 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко видит в санкциях и торговых войнах в мире шанс для экономик ЕАЭС
Во время интервью

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что различные санкции и разгорающиеся в мире торговые войны представляют собой шанс для экономик стран Евразийского экономического союза. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу "Россия 24". Фрагменты беседы с российским телеведущим Сергеем Брилевым опубликованы на интернет-портале "Вести.ru", сообщает БЕЛТА.

"Сейчас вообще странная, страшная ситуация в мире в плане торговли. Говорят о торговых войнах", - отметил белорусский лидер. "Но для нас не было бы счастья, да несчастье помогло. Уникальный шанс! Россию давят со всех сторон. Я смотрю, как вы там отбиваетесь. Про эти санкции уже болтовня идет везде. Слушайте, успокойтесь. Мы - небольшая страна - под санкциями были десять лет. Вертелись, как ужи на сковородке. Выжили. А если мы объединились, мы вместе, это шанс для наших экономик, - считает Александр Лукашенко. - Счастье, что мы создали ЕврАзЭС. Давайте осуществим здесь прорыв и покажем тем, кто мечтает о санкциях и накладывает их на Россию и, считайте, на нас. И не надо рыдать и плакаться, что мы под санкциями".

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Теги: Минск
 
 
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1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что различные санкции и разгорающиеся в мире торговые войны представляют собой шанс...
 
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