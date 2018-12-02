Повышение эффективности госпредприятий и зарплаты бюджетников обсуждаются на совещании у Лукашенко

3 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Пути повышения эффективности работы государственных предприятий и вопросы оплаты труда работников бюджетных организаций обсуждаются на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"В марте на отчете правительства я отмечал, что самая важная задача - это обеспечить согласованность и последовательность действий. Прежде всего внутри правительства. Если на словах ратовать за создание комфортной бизнес-среды и декларировать повышение инвестиций в человеческий капитал, но намеренно прощать миллиарды рублей бесхозяйственности, то целей в этой пятилетке мы, наверное, не добьемся. Деньги нужно считать", - заявил глава государства.

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