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Повышение эффективности госпредприятий и зарплаты бюджетников обсуждаются на совещании у Лукашенко

03.12.2018 11:03 — Новости Политики | БелТА  
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3 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Пути повышения эффективности работы государственных предприятий и вопросы оплаты труда работников бюджетных организаций обсуждаются на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"В марте на отчете правительства я отмечал, что самая важная задача - это обеспечить согласованность и последовательность действий. Прежде всего внутри правительства. Если на словах ратовать за создание комфортной бизнес-среды и декларировать повышение инвестиций в человеческий капитал, но намеренно прощать миллиарды рублей бесхозяйственности, то целей в этой пятилетке мы, наверное, не добьемся. Деньги нужно считать", - заявил глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Пути повышения эффективности работы государственных предприятий и вопросы оплаты труда работников бюджетных...
 
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