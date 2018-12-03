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«Деньги нужно считать»: Лукашенко дал наказы по работе предприятий и зарплатам бюджетников
03.12.2018 22:30 — Новости Политики | БДГ
Пути повышения эффективности работы госпредприятий и вопросы оплаты труда работников бюджетных организаций обсудили 3 декабря на совещании у Александра Лукашенко с руководством Совета Министров.
«Если на словах ратовать за создание комфортной бизнес-среды и декларировать повышение инвестиций в человеческий капитал, но намеренно прощать миллиарды рублей бесхозяйственности, то целей в этой пятилетке мы, наверное, не добьемся. Деньги нужно считать», - Лукашенко совещание с руководством Совета Министров начал с критики.
По его словам, одной из тем нынешнего совещания должны были стать очередные запросы о государственной поддержке на полмиллиарда рублей организациям, которые обслуживают АПК,
«К сожалению, правительство намеренно обошло эту тему во время обсуждения проекта бюджета на предстоящий 2019 год», - пожаловался глава государства.
Он потребовал, чтобы в случае, если необходима поддержка предприятия, сначала нужно доложить, что «сделано все возможное и невозможное (изыскали резервы, снизили все виды затрат, особенно непроизводственных, пофамильно установили, кто и как довел предприятие до такого состояния, что ему приходится с протянутой рукой ходить)», а потом нужно еще найти кадры, которые способны грамотно распорядиться средствами.
Представители государства на предприятиях
Александр Лукашенко в частности отметил, что предлагается закрепить высших чиновников в качестве представителей государства в наблюдательных советах предприятий: «Премьер в своем письме, опираясь на личный опыт, доказывает: если выстроить систему управления, то это позволит предприятию вернуть вложенные в него средства».
Официальный лидер Беларуси увидел в чиновниках новых руководителей предприятий.
«У чиновника и бизнесмена при этом два принципиально разных понимания функционирования предприятий. К тому же я сомневаюсь, что те, кто будет закреплен за этими предприятиями, будут хорошими помощниками руководителя. Если поглубже посмотреть, то это не просто помощники - это люди, которые будут как минимум участвовать в принятии решений, а то и принимать их. Давайте обсудим этот вопрос и примем решение", - сказал Лукашенко.
Зарплаты бюджетников: упорядочить, унифицировать упростить
Еще один вопрос, вынесенный на совещание, - оплата труда работников бюджетных организаций.
«Правительство предлагает достаточно серьезные новшества. Повсеместно унифицировать, упорядочить‚ упростить. Любые изменения, которые принесут пользу, всегда будут поддержаны. Но надо помнить, что таких (бюджетников, прим. БДГ) у нас 850 тыс. белорусских граждан. И никто, кроме государства, о них не позаботится и не защитит", - заявил глава государства.
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Пути повышения эффективности работы госпредприятий и вопросы оплаты труда работников бюджетных организаций обсудили 3 декабря на совещании у Александра...
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