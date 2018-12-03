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Лукашенко: Беларусь намерена активно развивать сотрудничество с Грузией по всем направлениям

04.12.2018 10:59 — Новости Политики | БелТА  
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4 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь уделяет большое внимание сотрудничеству с Грузией и намерена в дальнейшем продвигать его по всем направлениям. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с послом Грузии в Беларуси Валерием Кварацхелия, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что после состоявшихся в Грузии президентских выборов важно сверить часы для развития белорусско-грузинского взаимодействия.

В марте этого года глава белорусского государства посетил Грузию с официальным визитом, во время которого был подписан договор об основах сотрудничества между двумя странами. Этот документ предусматривает развитие всестороннего взаимовыгодного сотрудничества. Всего договорно-правовая база белорусско-грузинского взаимодействия включает 60 двусторонних соглашений и международно-правовых документов различного уровня.

Беларусь в 2015 году поддержала Грузию на выборах в состав Совета ООН по правам человека на 2016-2018 годы, в 2017 году отдала голос в пользу Грузии на пост генерального секретаря Всемирной туристской организации на период 2018-2021 годов.

В 2017 году белорусско-грузинский товарооборот составил $93,5 млн, увеличившись по сравнению с 2016 годом более чем на 26%. В январе-сентябре текущего года этот показатель составил $62 млн.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь уделяет большое внимание сотрудничеству с Грузией и намерена в дальнейшем продвигать его по всем направлениям....
 
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