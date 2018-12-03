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Лукашенко назвал IT-технологии и модернизацию крупных предприятий драйверами белорусской экономики

04.12.2018 12:34 — Новости Политики | БелТА  
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4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие IT-технологий, а также модернизация крупных предприятий являются драйверами белорусской экономики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия 24", сообщает БЕЛТА.

"Если уж откровенно говорить, то это (IT-сектор. - Прим. БЕЛТА) один из таких драйверов, который в этом году принесет нам только по экспорту около полутора миллиардов долларов. Это приличная сумма для нас, - рассказал Александр Лукашенко. - Но драйвер этот открылся не вчера, когда модно стало говорить о цифровизации".

Президент пояснил, что эта сфера в Беларуси развивалась постепенно. В ней увидели большие перспективы еще более десяти лет назад, поэтому и был создан Парк высоких технологий. "В основе лежал человеческий, как модно сейчас говорить, капитал, который уходит корнями в наши общие времена. У нас и образование было солидное: радиотехники, математики, - заметил глава государства. - Мы это сохранили, и оттуда мы вырастаем".

Александр Лукашенко считает, что цифровизация должна проникать не только в реальный сектор экономики, но и в образование, здравоохранение, другие сферы. По его словам, Беларусь не только сама сосредоточилась на этом направлении, но и помогает развивать его другим странам, например Казахстану и Узбекистану, другим центральноазиатским республикам. "Но надо понимать, что особо не рванешь, когда нет базы, особенно образования", - подчеркнул Президент.

Еще одним из важнейших направлений для развития экономики глава государства назвал модернизацию предприятий старой школы, в том числе таких, как МАЗ, БелАЗ, МТЗ. "Для нас драйвер - это не взять и сломать якобы неэффективное и что-то создавать с нуля, хотя и с нуля что-то надо было создавать, - констатировал он. - На новое много денег надо, специалисты нужны. А мы это, сохранив, реанимировали и вкладывали средства в эти школы. И получили колоссальный эффект".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие IT-технологий, а также модернизация крупных предприятий являются драйверами белорусской экономики. Об этом Президент...
 
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