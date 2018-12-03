Лукашенко рассказал, какие вопросы хочет обсудить на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский экономический союз не может существовать без свободного движения рабочей силы, капиталов, услуг и товаров. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия 24", сообщает БЕЛТА.

"Я полечу в Петербург для того, чтобы традиционно встретиться в преддверии нового года с главами государств и обсудить при всем прочем животрепещущие вопросы. Если говорить о нашем сотрудничестве с Россией в рамках Союзного государства и ЕАЭС, у меня одна проблема: мы договаривались о свободном движении рабочей силы, капиталов, услуг, товаров и так далее. Без этого не может быть ЕАЭС и даже Таможенного союза", - убежден Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что страны договаривались и о равных условиях хозяйствования для всех субъектов, о единых рынках. Все эти договоренности надо выполнять и претворять в жизнь, подчеркнул глава государства. "Все почему-то говорят: вот, Лукашенко все про эти газ, нефть и так далее. Для нас важно, чтобы мы со смоленским, московским, питерским предприятиями работали в равных условиях. Тогда создается конкурентоспособность нормальная, - отметил белорусский лидер. - Что такое, если предприятие в Казахстане или России работает в лучших условиях, чем наши? Это значит, на наших предприятиях со временем можно поставить крест".

Он привел в пример стоимость энергоносителей: для белорусских предприятий цена на газ в несколько раз выше, чем для российских. Это отрицательно сказывается на экономике как самих производителей, так и всей Беларуси. "И зарплата тогда у людей не получается такая, как в России. То есть разные условия. Я с этим еду прежде всего", - сказал Александр Лукашенко.

Еще одна из проблем, которая беспокоит Беларусь, касается распределения ввозных таможенных пошлин для стран ЕАЭС. "Два года прошло, мы посмотрели: да, недополучаем определенную сумму. Мы понимаем, за счет кого. Россия тоже немного недополучает этих средств. Поэтому мы и говорим: давайте, как тогда договаривались, - через два года возвращаемся и смотрим, что по факту", - отметил Президент. По его словам, сегодня все стороны согласны, что эти нормы надо корректировать.-0-