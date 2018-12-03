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Лукашенко пользуется наибольшим доверием россиян среди лидеров стран СНГ
04.12.2018 13:28 — Новости Политики | БелТА
4 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко пользуется наибольшим доверием россиян среди лидеров всех стран СНГ. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты социологического исследования были презентованы сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.
В рейтинге доверия россиян Александр Лукашенко занял первое место. Согласно исследованию, эту точку зрения разделяют 65% респондентов.
/Будет дополнено/.-0-
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4 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко пользуется наибольшим доверием россиян среди лидеров всех стран СНГ. Об этом...
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