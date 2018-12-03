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Андрей Жишкевич согласован на должность председателя правления Банка развития Беларуси

04.12.2018 14:18 — Новости Политики | БелТА  
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Андрей Жишкевич согласован на должность председателя правления Банка развития Беларуси

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Андрея Жишкевича председателем правления Банка развития Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

До настоящего времени Андрей Жишкевич возглавлял Минский транзитный банк. Глава государства при рассмотрении кадрового вопроса отметил, что на эту должность было много кандидатур, однако Андрея Жишкевича рекомендовали председатель правления Национального банка и министр финансов.

Как рассказал представителям СМИ Андрей Жишкевич, при согласовании назначения Александр Лукашенко выразил уверенность, что банк продолжит занимать активную позицию с точки зрения реализации важных для развития страны проектов. В том числе одним из основных направлений его деятельности останется поддержка экспорта.

Речь, в частности, шла о возможном финансировании перспективных проектов по развитию торговли со странами Африканского континента. Один из них - организация поставок сухого молока в Кению. Суть в том, чтобы предоставить кенийскому бизнесу возможность инвестировать в какое-либо белорусское сельскохозяйственное предприятие, чтобы затем организовать экспортные поставки произведенной на нем продукции. "Для Беларуси это возможность выйти на большой рынок, который, узнав качество нашей продукции, позволит и всем остальным предприятиям сельского хозяйства рассчитывать на продажи", - отметил Андрей Жишкевич.

Особое внимание во время беседы с главой государства было уделено программе Банка развития по поддержке малого и среднего предпринимательства. Данная программа пользуется высоким спросом у клиентов. "Основной вопрос - в увеличении объема финансирования, которое в этом направлении Банк развития через банки-партнеры готов предоставлять", - сказал Андрей Жишкевич. По его словам, линейка проектов по программе достаточно широкая, но ее можно улучшать, выделяя новые, специфические формы кредитов, которые окажутся востребованными.

Президент подчеркнул также важность социальной направленности в работе банка. Андрей Жишкевич подтвердил намерение Банка развития развивать и дальше это направление, реализуя ряд программ, таких как, например, "Школьный автобус".

Жишкевич Андрей Казимирович родился в 1973 году в деревне Боброво Дубровенского района Витебской области. В 1995 году окончил Белорусский государственный университет по специальности "программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем", а также по специальности "экономическая кибернетика", в 1998 году - юридический факультет Белорусского государственного университета, в 2002-м - аспирантуру Научно-исследовательского института экономики Министерства экономики Беларуси. Имеют ученую степень кандидата экономических наук.

В 1995-1999 годах занимал различные должности в Белвнешэкономбанке. С 1999 по 2001 год - начальник отдела кредитования и проектного финансирования департамента кредитования и инвестиций, заместитель директора департамента кредитования и инвестиций - начальник отдела кредитования и проектного финансирования ЗАО "Банк международной торговли и инвестиций". С января по июль 2002 года работал в должности директора по развитию и анализу ЗАО "Метеор-Д", с 2002 по 2005 год - заместитель председателя правления ЗАО "Минский транзитный банк".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Андрея Жишкевича председателем правления Банка развития...
 
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