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Лукашенко совершит рабочий визит в Россию для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ

05.12.2018 12:00 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко совершит рабочий визит в Россию для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ
Фото из архива

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Переговоры лидеров стран ЕАЭС пройдут 6 декабря в Санкт-Петербурге в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят дальнейшее развитие интеграционных процессов, реализацию цифровой повестки Союза, формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Кроме того, в повестку включены вопросы, касающиеся основных направлений международной деятельности ЕАЭС, конкуренции на трансграничных рынках, сотрудничества в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг.

Александр Лукашенко в этот же день примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Лидеры стран подведут итоги сотрудничества в текущем году, обсудят выполнение достигнутых ранее договоренностей и дальнейшее развитие взаимодействия в формате Содружества.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию для участия в заседании Высшего Евразийского...
 
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