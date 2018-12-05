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Беларусь предлагает разработать долгосрочную стратегию системы ООН для стран со средним уровнем дохода

06.12.2018 12:44 — Новости Политики | БелТА  
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Беларусь предлагает разработать долгосрочную стратегию системы ООН для стран со средним уровнем дохода
Фото МИД

6 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь предлагает разработать всеобъемлющую и долгосрочную стратегию системы ООН для стран со средним уровнем дохода. Это предложение озвучил постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации в штаб-квартире в Нью-Йорке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Встреча была посвящена обсуждению проблем, с которыми сталкиваются страны со средним уровнем дохода при реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. Мероприятие такого уровня по этой тематике проводится в ООН впервые. Инициатива созыва заседания принадлежит белорусской стороне.

Представитель Беларуси в качестве заместителя председателя Экономического и Социального Совета ООН выступил на церемонии открытия, отметив роль стран со средним уровнем дохода в глобальных усилиях по достижению Целей устойчивого развития, а также работу Совета по поддержке этих стран в выполнении Повестки дня до 2030 года. Валентин Рыбаков подчеркнул важность признания и поддержки этой категории стран со стороны системы развития ООН, он также сделал ряд замечаний и предложений относительно деятельности Организации в этой категории государств.

Белорусский дипломат, в частности, высказался за разработку всеобъемлющей и долгосрочной стратегии системы ООН для стран со средним уровнем дохода и в качестве важного шага в этом направлении назвал стратегическую основу для партнерства с этими государствами, подготовленную генеральным директором Организации по промышленному развитию.

Представитель Беларуси подчеркнул также необходимость разработки более детализированной классификации этой категории стран, которая бы выходила за рамки критерия дохода на душу населения и учитывала бы специфические проблемы этих стран в области развития. В этой связи Валентин Рыбаков предложил комитету по политике в области развития Экономического и Социального Совета ООН подключиться к разработке многомерных показателей для оценки прогресса развития в странах со средним уровнем дохода.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь предлагает разработать всеобъемлющую и долгосрочную стратегию системы ООН для стран со средним уровнем дохода....
 
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