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Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС: какие вопросы особенно важны для Беларуси
06.12.2018 12:50 — Новости Политики | БелТА
Фото из архива
6 декабря, Санкт-Петербург /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит сегодня в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.
Местом проведения саммита выбрана Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, расположенная в историческом центре города в бывшем здании Святейшего Синода.
Лидеры стран ЕАЭС в узком формате обсудят реализацию цифровой повестки в организации, дальнейшее развитие интеграционных процессов, распределение ввозных таможенных пошлин между государствами, формирование общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов.
Последний вопрос особенно важен для Беларуси. Александр Лукашенко в недавнем интервью телеканалу "Россия 24" пояснил, почему белорусская сторона придает большое значение этой теме. "Все почему-то говорят: вот, Лукашенко все про эти газ, нефть и так далее. Для нас важно, чтобы мы со смоленским, московским, питерским предприятиями работали в равных условиях. Тогда создается конкурентоспособность нормальная, - отметил Президент. - Что такое, если предприятие в Казахстане или России работает в лучших условиях, чем наши? Это значит, на наших предприятиях со временем можно поставить крест".
Что касается
По словам Президента, в противном случае Беларусь сразу будет поставлена в неравные условия. Поэтому, по его мнению, необходимо приложить максимум усилий для выхода на справедливое решение. "Оно всем понятно. И здесь, наверное, меньше должно быть политики, а все-таки больше экономики", - считает белорусский лидер.
Все более важным аспектом совместной работы в ЕАЭС становится
Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета в широком составе включает вопросы, касающиеся основных направлений международной деятельности организации, взаимодействия ЕАЭС с другими странами, конкуренции на трансграничных рынках, сотрудничества в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг.
Кроме того, главы государств должны согласовать бюджет союза на 2019 год и размер пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в суд ЕАЭС.-0-
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6 декабря, Санкт-Петербург /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического...
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