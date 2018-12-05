Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС: какие вопросы особенно важны для Беларуси

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6 декабря, Санкт-Петербург /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит сегодня в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

Местом проведения саммита выбрана Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, расположенная в историческом центре города в бывшем здании Святейшего Синода.

Лидеры стран ЕАЭС в узком формате обсудят реализацию цифровой повестки в организации, дальнейшее развитие интеграционных процессов, распределение ввозных таможенных пошлин между государствами, формирование общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов.

Последний вопрос особенно важен для Беларуси. Александр Лукашенко в недавнем интервью телеканалу "Россия 24" пояснил, почему белорусская сторона придает большое значение этой теме. "Все почему-то говорят: вот, Лукашенко все про эти газ, нефть и так далее. Для нас важно, чтобы мы со смоленским, московским, питерским предприятиями работали в равных условиях. Тогда создается конкурентоспособность нормальная, - отметил Президент. - Что такое, если предприятие в Казахстане или России работает в лучших условиях, чем наши? Это значит, на наших предприятиях со временем можно поставить крест".

Что касается распределения ввозных таможенных пошлин , на встрече с главами правительств стран ЕАЭС в Минске Александр Лукашенко заявил, что страна не поддержит предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов. "По-прежнему открыт вопрос расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин, - подчеркнул он. - Предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов (мы об этом часто говорим, справедливо отмечаем, исходя уже из наработанного опыта) абсолютно невыгодно для Беларуси. Конечно, мы поддержать, как информирует меня наше правительство, не можем".

По словам Президента, в противном случае Беларусь сразу будет поставлена в неравные условия. Поэтому, по его мнению, необходимо приложить максимум усилий для выхода на справедливое решение. "Оно всем понятно. И здесь, наверное, меньше должно быть политики, а все-таки больше экономики", - считает белорусский лидер.

Все более важным аспектом совместной работы в ЕАЭС становится цифровая повестка . По мнению Александра Лукашенко, сейчас основная задача - определить первоочередные цифровые решения, которые способны обеспечить значительный эффект для трансграничного и межотраслевого взаимодействия. "Минск готов к полноценному участию в реализации данных инициатив. Мы готовы внести хороший вклад в реализацию данных предложений", - отмечал Александр Лукашенко на встрече с премьер-министрами стран ЕАЭС.

Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета в широком составе включает вопросы, касающиеся основных направлений международной деятельности организации, взаимодействия ЕАЭС с другими странами, конкуренции на трансграничных рынках, сотрудничества в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг.

Кроме того, главы государств должны согласовать бюджет союза на 2019 год и размер пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в суд ЕАЭС.-0-