Лукашенко: для ЕАЭС 2018 год стал неоднозначным с точки зрения политики и экономики

6 декабря, Санкт-Петербург /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Для Евразийского экономического союза 2018 год стал неоднозначным как с политической, так и с экономической точки зрения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы подводим итоги общей работы в формате союза за этот год и определяем ориентиры взаимодействия на следующий. Что касается завершающегося периода, то он является достаточно неоднозначным как с политической, так и с экономической точки зрения", - сказал Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-