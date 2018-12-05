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От снятия барьеров до формирования общих рынков - Лукашенко высказался о нерешенных вопросах в ЕАЭС

06.12.2018 13:57 — Новости Политики | БелТА  
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От снятия барьеров до формирования общих рынков - Лукашенко высказался о нерешенных вопросах в ЕАЭС

6 декабря, Санкт-Петербург /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Работа по устранению барьеров, изъятий и ограничений на рынке ЕАЭС идет непозволительно медленно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

Выступая на саммите, глава государства отметил, что существует несколько важных вопросов, которые до сих пор остаются нерешенными в ЕАЭС. Александр Лукашенко остановился на каждом из них и представил позицию белорусской стороны по их разрешению.

Президент констатировал, что в начале 2018 года Россия в качестве председателя в органах ЕАЭС продолжила работу по устранению барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих формированию общего рынка ЕАЭС. "Это действительно одна из самых острых проблем нашего союза, которая еще несколько лет назад была обозначена белорусской стороной. Однако данный вопрос решается непозволительно медленно. Более того, на смену устраняемым барьерам возводятся новые. И это стало практикой", - обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко считает, что это совершенно недопустимая ситуация, нарушающая достигнутые договоренности. "Как показала практика, важно не только устранять преграды, но и параллельно создавать условия, исключающие возможность их повторного возникновения. В этой связи предлагаю предоставить нашей Евразийской экономической комиссии полномочия принимать решения в случае повторного введения каким-либо государством-участником ограничений или же продления уже действующих", - сказал он.

По мнению белорусской стороны, это не затронет национальные интересы государств, при этом позволит исключить протекционизм, который наносит серьезный ущерб интеграционным процессам.

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6 декабря, Санкт-Петербург /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Работа по устранению барьеров, изъятий и ограничений на рынке ЕАЭС идет непозволительно медленно. Об этом...
 
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