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Лукашенко и Путин на открытии саммита ЕАЭС подискутировали насчет цен на энергоносители

06.12.2018 14:07 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко и Путин на открытии саммита ЕАЭС подискутировали насчет цен на энергоносители
Александр Лукашенко и Владимир Путин

6 декабря, Санкт-Петербург /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин на открытии заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге подискутировали насчет цен на энергоносители, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси во время своего выступления на открытии саммита акцентировал внимание на необходимости продолжения работы по устранению барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих полноценному формированию общего рынка ЕАЭС. Он в том числе отметил, что отсутствие согласия по принципам формирования основного нефтегазового рынка не позволяет союзу прогрессировать более быстрыми темпами. "Решение этого ключевого вопроса позволит нам приступить к освоению и других направлений", - подчеркнул белорусский лидер.

Он привел пример, касающийся вопроса равноправия и равенства в ЕАЭС: «Действующий порядок ценообразования на поставляемый в Беларусь природный газ: тариф, применяемый "Газпромом" для белорусской стороны на транспортировку газа из Ямало-Ненецкого автономного округа до нашей границы составляет почти $3 за 1 тыс. куб.м на 100 км, в то время как внутрироссийский тариф - порядка $1».

С учетом этих обстоятельств газ на границе со Смоленской областью обходится Беларуси по цене почти $130 за 1 тыс. куб.м, а установленная оптовая цена для потребителей в Смоленской области России - $70. Это почти в 2 раза ниже. "Простой вопрос: как конкурировать в этой ситуации?" - спросил Президент Беларуси.

/Будет дополнено/.-0-

 
 
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6 декабря, Санкт-Петербург /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин на открытии заседания Высшего...
 
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