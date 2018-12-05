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Лидеры стран ЕАЭС перед началом заседания провели переговоры за закрытыми дверями

06.12.2018 14:39 — Новости Политики | БелТА  
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6 декабря, Санкт-Петербург /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Лидеры стран ЕАЭС перед официальным открытием заседания Высшего Евразийского экономического совета провели переговоры за закрытыми дверями, передает корреспондент БЕЛТА.

Заседание лидеров стран ЕАЭС началось гораздо позже запланированного времени. Предполагалось, что Президент России Владимир Путин согласно протоколу сначала поприветствует глав делегаций, затем сразу состоится церемония фотографирования, и они направятся на переговоры. Однако после встречи с российским президентом прошла незапланированная встреча глав государств за закрытыми дверями.

"Мы немножко позже начали наше заседание, - сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко. - Мы все вместе, почти полчаса слушая информацию Президента России о последних событиях (переговорах в рамках "двадцатки" и так далее), констатировали, что мир все больше и больше сходит с ума в плане экономики, торговли".

По мнению главы белорусского государства, для ЕАЭС это большой шанс объединиться, сплотиться и придать еще большую динамику развитию сотрудничества. "Давайте это сделаем. Это ведь зависит от нас, сидящих здесь за этим столом. Беларусь к этому готова", - заявил Президент.-0-

 
 
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6 декабря, Санкт-Петербург /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Лидеры стран ЕАЭС перед официальным открытием заседания Высшего Евразийского экономического совета провели...
 
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