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Лукашенко заявил о решении проблемы назначения генерального секретаря ОДКБ

06.12.2018 17:02 — Новости Политики | БелТА  
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6 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в кратком интервью журналистам на полях саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге заявил, что фактически удалось решить проблему назначения генерального секретаря ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы неожиданно чуть ли не провели заседание ОДКБ. И в принципе решили проблему назначения генерального секретаря", - заявил белорусский лидер.

Отвечая на уточняющий вопрос, Александр Лукашенко сообщил, что генеральным секретарем ОДКБ будет назначен белорусский представитель. "Как когда-то Нурсултан Абишевич (Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. - Прим. БЕЛТА) и говорил. Но мы договорились по схеме и по системе, как произойдет это назначение - индивидуальное собеседование с каждым руководителем в ОДКБ, и они подписывают это решение", - пояснил Президент Беларуси.-0-

 
 
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6 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в кратком интервью журналистам на полях саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге...
 
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