Четыре плюса и один большой минус: Лукашенко раскритиковал ЕАЭС

Барьеры внутри ЕАЭС устраняются слишком медленно, на смену одних приходят другие, заявил сегодня Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

4 плюса и 1 большой минус

Прошедший год был «достаточно неоднозначным как с политической, так и с экономической точки зрения» для Евразийского экономического союза, заявил Александр Лукашенко.

Официальный белорусский лидер назвал пять достижений работы Евразийского союза:

1. Вступление в силу договора о Таможенном кодексе ЕАЭС,

2. Наделение Молдовы статусом наблюдателя.

3. Подписание временного соглашения, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном.

4. Подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем.

«Беларусь рассчитывает, что нормы, закрепленные в этих документах, будут реализованы в полной мере. Каждый из них принимался с заделом на будущее и с расчетом на значительный экономический эффект», - заявил Лукашенко.

«Наш союз (к счастью, я был у истоков его создания) образовывался на определенных свободах передвижения рабочей силы, капиталов, услуг, товаров. И самое главное, о чем мы договаривались, создавая нашу единую экономику, что все субъекты хозяйствования и наши люди будут иметь равные условия. Если таких равных условий нет, то нет и союза», - отметил белорусский лидер.

Барьеры внутри ЕАЭС

Александр Лукашенко констатировал, что в начале 2018 года Россия в качестве председателя в органах ЕАЭС продолжила работу по устранению барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих формированию общего рынка ЕАЭС. Однако, по его мнению, «этот вопрос решается непозволительно медленно», «более того, на смену устраняемым барьерам возводятся новые».

Александр Лукашенко считает, что это недопустимая ситуация. «В этой связи предлагаю предоставить нашей Евразийской экономической комиссии полномочия принимать решения в случае повторного введения каким-либо государством-участником ограничений или же продления уже действующих», - предложил он.

По данным белорусской стороны, это не затронет национальные интересы государств, при этом позволит исключить протекционизм, который наносит серьезный ущерб интеграционным процессам, сообщает пресс-служба президента страны.

Формирование общих рынков

Лукашенко напомнил, что стороны договорились к 2025 году создать общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов.

«Мы обязаны выполнить все в намеченные сроки и обеспечить работу союза в условиях стабильной и справедливой топливно-сырьевой политики, - заявил Глава государства. - В союзнических отношениях нет интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов. Есть целостная система - Евразийский экономический союз».

В качестве примера глава Беларуси назвал цены для Беларуси, которые существенно отличаются от внутрироссийских.

С учетом этих обстоятельств газ на границе со Смоленской областью обходится Беларуси по цене почти $130 за 1 тыс. куб.м, а установленная оптовая цена для потребителей в Смоленской области России - $70. «Простой вопрос: как конкурировать в этой ситуации?» - спросил Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко и ранее критиковал работу ЕАЭС. 27 ноября на встрече с главами правительств государств - членов Евразийского экономического союза он заявил , что альянс работает не в полную силу. Белорусский официальный лидер также считает, что в торговле стран ЕАЭС сквозит национальный эгоизм.

Справка БДГ