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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным через неделю

06.12.2018 17:42 — Новости Политики | БелТА  
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6 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге рассказал журналистам, что через неделю планируется его встреча с Владимиром Путиным, чтобы обсудить ряд вопросов, стоящих на двусторонней повестке дня, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы договорились, что в понедельник-вторник в российском правительстве на уровне Козак-Ляшенко (вице-премьеры России и Беларуси. - Прим. БЕЛТА) обсуждаются проблемные вопросы. Прежде всего по налоговому маневру. В четверг - заседание союзного Совмина под председательством Дмитрия Медведева. Они также рассматривают эти вопросы. А на следующей неделе мы встречаемся с Президентом России и расставим все точки над "i", чтобы нам в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в новый год. Это то, о чем мы помимо всего прочего договорились", - заявил белорусский лидер.-0-

 
 
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6 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге рассказал журналистам, что через...
 
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