Макей: переосмысление Хельсинкского процесса может стать главным объединяющим проектом для континента

Владимир Макей. Фото из архива

6 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Переосмысление духа и сути Хельсинкского процесса, адаптированного к новым реалиям, может стать главным политическим проектом объединяющего характера для всего континента. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая на 25-м заседании Совета министров ОБСЕ в Милане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"Критически важными ингредиентами для снятия существующих напряженностей остаются конструктивная политическая воля и соблюдение международного права. Именно об этом Президент Беларуси говорил на прошедшей в октябре в Минске встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, упоминая нашу идею о запуске нового Хельсинкского процесса. Мы не предлагаем пересмотр действующей архитектуры европейской безопасности. Все, чего удалось достичь, должно быть сохранено и, при необходимости, адаптировано в свете возникновения новых вызовов, существующей тенденции к эскалации напряженности, новой гонки вооружений", - подчеркнул министр.

Он обратил внимание, что вопросом номер один на повестке дня является не перераспределение сфер влияния, а выявление и согласование интересов и стратегических уязвимостей. "Настоятельной необходимостью становится поиск возможностей выработки базовых элементов данного процесса, даже если придется начинать с экспертного уровня с последующим вовлечением ключевых заинтересованных сторон, - сказал Владимир Макей. - Переосмысление духа и сути Хельсинкского процесса, адаптированного к новым реалиям, может стать главным политическим проектом объединяющего характера для всего континента".-0-