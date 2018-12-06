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Польша готова способствовать упрощению въезда белорусских граждан в ЕС
07.12.2018 12:52 — Новости Политики | БелТА
7 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Польша готова способствовать упрощению въезда белорусских граждан на территорию Евросоюза. Об этом сегодня заявила заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Рената Щенх по итогам заседания в Минске белорусско-польской межправкомиссии по делам трансграничного сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.
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7 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Польша готова способствовать упрощению въезда белорусских граждан на территорию Евросоюза. Об этом сегодня заявила...
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