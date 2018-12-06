|
Кремль: Спор по газу Лукашенко и Путина - нормальный рабочий процесс
07.12.2018 16:37 — Новости Политики | БДГ
Дискуссия по газу между Лукашенко и Путиным был рабочим моментом, до Нового года пройдет их еще одна рабочая встреча для обсуждения спорных моментов, заявили в Кремле.
«Президенты России и Беларуси условились провести еще одну встречу до Нового года, главным образом для активизации обсуждений тех вопросов двусторонних отношений, которые относились к категории спорных, и в решении которых удалось серьезно продвинуться на недавней встрече в Сочи», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Спор по газу
Во время заседания Высшего евразийского экономического совета между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным возник спор на тему цены на газ.
Белорусский официальный лидер
В свою очередь, Путин заявил, что рыночная цена для Беларуси около 200 долларов и предложил продолжить разговор в закрытом режиме.
Позднее Лукашенко сказал, что за тон извинился, но обсуждение при этом вышло бурным,
В свою очередь, Песков оценил заседание в Санкт-Петербурге как полезное, а дискуссию Лукашенко и Путина как нормальный рабочий процесс.
«Высказывались разные точки зрения, несогласия по ряду вопросов, и это говорит о том, что это живой механизм, который затрагивает интересы всех стран-участниц. Но в том, что работа предстоит очень напряженная, никто не сомневается», —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дискуссия по газу между Лукашенко и Путиным был рабочим моментом, до Нового года пройдет их еще одна рабочая встреча для обсуждения спорных моментов, заявили в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)