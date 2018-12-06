Кремль: Спор по газу Лукашенко и Путина - нормальный рабочий процесс

Дискуссия по газу между Лукашенко и Путиным был рабочим моментом, до Нового года пройдет их еще одна рабочая встреча для обсуждения спорных моментов, заявили в Кремле.

«Президенты России и Беларуси условились провести еще одну встречу до Нового года, главным образом для активизации обсуждений тех вопросов двусторонних отношений, которые относились к категории спорных, и в решении которых удалось серьезно продвинуться на недавней встрече в Сочи», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спор по газу

Во время заседания Высшего евразийского экономического совета между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным возник спор на тему цены на газ.

Белорусский официальный лидер напомнил о разных условиях для потребителей газа в двух странах, когда для белорусских потребителей он отличается почти в два раза (130 долларов за кубометр против 70 в соседней Смоленской области).

В свою очередь, Путин заявил, что рыночная цена для Беларуси около 200 долларов и предложил продолжить разговор в закрытом режиме.

Позднее Лукашенко сказал, что за тон извинился, но обсуждение при этом вышло бурным, передает «Интерфакс-Запад».

В свою очередь, Песков оценил заседание в Санкт-Петербурге как полезное, а дискуссию Лукашенко и Путина как нормальный рабочий процесс.