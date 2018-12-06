ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пресс-секретарь Президента Беларуси о накале дискуссии на саммите ЕАЭС: потом извинялись все перед всеми

07.12.2018 19:42 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт прокомментировала атмосферу переговоров на прошедшем накануне в Санкт-Петербурге заседании Высшего Евразийского экономического совета. Цитаты пресс-секретаря публикует "Sputnik Беларусь", сообщает БЕЛТА.

"Журналисты, скорее, слышат то, что хотят слышать", - сказала пресс-секретарь Президента о многочисленных публикациях об итогах саммита в Санкт-Петербурге, в которых основной акцент СМИ сделали на дискуссии лидеров Беларуси и России, а не на реальных результатах встреч.

Наталья Эйсмонт выразила согласие со своим российским коллегой Дмитрием Песковым, который ранее уже прокомментировал ход вчерашних переговоров. "Во-первых, я абсолютно согласна со своим коллегой - переговоры была крайне полезными и конструктивными. В остальном журналисты, скорее, слышат то, что хотят слышать", - сказала она.

"Как это было? Президенты в ходе заседания детально обсуждали повестку дня - цифровизацию, устранение барьеров, нефтегазовые вопросы… Понятно, что была дискуссия, порой серьезная, в ходе которой и на тему назначения генсека ОДКБ вышли. Ее обсуждали бурно, порой очень бурно, насколько я знаю, перепалка была очень серьезная. За что потом извиняться пришлось всем перед всеми. Шквал эмоций был такой, что друг перед другом извинялись все лидеры", - рассказала пресс-секретарь о подробностях переговорного процесса.

Наталья Эйсмонт также уточнила, каким именно образом был решен вопрос с назначением генерального секретаря ОДКБ: "Все будет абсолютно в рамках устава организации. На сегодняшний день определено, что решение о назначении генсека ОДКБ будет подписано главами государств в рабочем порядке. По форме это будет выглядеть так: кандидат на эту должность (представитель Беларуси) по очереди объедет все страны - участницы ОДКБ, начиная с Кыргызстана, который председательствует сейчас, познакомится с главами государств, пройдет своего рода собеседование". После этого при позитивном развитии событий руководитель страны - участницы ОДКБ подпишет решение о назначении. "Что касается кворума, то если какая-то страна (об этом, насколько я знаю, говорил Президент Казахстана) не подписывается под каким-либо вопросом, то она, согласно уставу, имеет право его не исполнять", - добавила пресс-секретарь.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт прокомментировала атмосферу переговоров на прошедшем накануне в...
 
Новости дня
Новости политики
 
Кремль: Спор по газу Лукашенко и Путина - нормальный рабочий процесс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика