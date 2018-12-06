Пресс-секретарь Президента Беларуси о накале дискуссии на саммите ЕАЭС: потом извинялись все перед всеми

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт прокомментировала атмосферу переговоров на прошедшем накануне в Санкт-Петербурге заседании Высшего Евразийского экономического совета. Цитаты пресс-секретаря публикует "Sputnik Беларусь" , сообщает БЕЛТА.

"Журналисты, скорее, слышат то, что хотят слышать", - сказала пресс-секретарь Президента о многочисленных публикациях об итогах саммита в Санкт-Петербурге, в которых основной акцент СМИ сделали на дискуссии лидеров Беларуси и России, а не на реальных результатах встреч.

Наталья Эйсмонт выразила согласие со своим российским коллегой Дмитрием Песковым, который ранее уже прокомментировал ход вчерашних переговоров. "Во-первых, я абсолютно согласна со своим коллегой - переговоры была крайне полезными и конструктивными. В остальном журналисты, скорее, слышат то, что хотят слышать", - сказала она.

"Как это было? Президенты в ходе заседания детально обсуждали повестку дня - цифровизацию, устранение барьеров, нефтегазовые вопросы… Понятно, что была дискуссия, порой серьезная, в ходе которой и на тему назначения генсека ОДКБ вышли. Ее обсуждали бурно, порой очень бурно, насколько я знаю, перепалка была очень серьезная. За что потом извиняться пришлось всем перед всеми. Шквал эмоций был такой, что друг перед другом извинялись все лидеры", - рассказала пресс-секретарь о подробностях переговорного процесса.

Наталья Эйсмонт также уточнила, каким именно образом был решен вопрос с назначением генерального секретаря ОДКБ: "Все будет абсолютно в рамках устава организации. На сегодняшний день определено, что решение о назначении генсека ОДКБ будет подписано главами государств в рабочем порядке. По форме это будет выглядеть так: кандидат на эту должность (представитель Беларуси) по очереди объедет все страны - участницы ОДКБ, начиная с Кыргызстана, который председательствует сейчас, познакомится с главами государств, пройдет своего рода собеседование". После этого при позитивном развитии событий руководитель страны - участницы ОДКБ подпишет решение о назначении. "Что касается кворума, то если какая-то страна (об этом, насколько я знаю, говорил Президент Казахстана) не подписывается под каким-либо вопросом, то она, согласно уставу, имеет право его не исполнять", - добавила пресс-секретарь.-0-