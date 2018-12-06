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Вопрос о назначении нового генерального секретаря ОДКБ должен быть решен до конца года

07.12.2018 21:20 — Новости Политики | БелТА  
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Вопрос о назначении нового генерального секретаря ОДКБ должен быть решен до конца года
Фото из архива

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидается, что вопрос о назначении нового генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности должен быть решен до конца года. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.

"Обсуждение этого вопроса было не бурным, а очень бурным. Здесь накал страстей был таким, что извиняться в финале пришлось всем перед всеми", - отметила пресс-секретарь.

"Как вчера заявил наш Президент, этот вопрос уже решен. И решен он вот в каком ключе: все будет абсолютно в рамках устава организации. На сегодняшний день определено, что решение о назначении нового генерального секретаря ОДКБ главами государств-участниц будет подписано в рабочем порядке. Механизм будет выглядеть так: кандидат на данную должность (это представитель Беларуси) объедет в ближайшее время все страны-участницы, познакомится с лидерами стран, пройдет своего рода собеседование. После этого при позитивном развитии событий руководитель страны-участницы подпишет решение о его назначении", - рассказала пресс-секретарь.

"Что касается кворума - насколько я знаю, об этом говорил Президент Казахстана - если какая-либо страна - участница ОДКБ не подписывается под каким-либо решением, то она имеет право его не исполнять. Что определено главами государств однозначно и поддержано всеми, в том числе Президентом России, - это то, что данный вопрос должен быть решен до нового года. А механизм решения, о котором я рассказала выше, предложил уже наш Президент. И он также был поддержан", - резюмировала Наталья Эйсмонт.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидается, что вопрос о назначении нового генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности должен быть решен...
 
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