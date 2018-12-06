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Пресс-секретарь Президента Беларуси: ЕАЭС создавался для того, чтобы каждый день было лучше

07.12.2018 21:17 — Новости Политики | БелТА  
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Пресс-секретарь Президента Беларуси: ЕАЭС создавался для того, чтобы каждый день было лучше
Фото из архива

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказала некоторые подробности резонансных переговоров лидеров стран Евразийского экономического союза 6 декабря в Санкт-Петербурге, сообщает БЕЛТА.

"Переговоры действительно получились очень резонансными. В СМИ прозвучали громко. Была повестка дня. Она всем широко известна. Например, вопрос цифровизации. Этому вопросу наш Президент уделил немало внимания во время недавнего интервью телеканалу "Россия 24" в разговоре с Сергеем Брилевым. Цифровизация, ее проникновение в другие секторы экономики - реальный сектор, образование, здравоохранение. Именно в этом ключе этот вопрос обсуждался на вчерашнем заседании", - рассказала пресс-секретарь.

Следующая важная тема - устранение барьеров. "Об этом речь идет, вы знаете, постоянно. Вообще в этом и была цель создания Евразийского экономического союза - равные условия для людей, субъектов хозяйствования. В чем не прав наш Президент? - задала риторический вопрос Наталья Эйсмонт. - Что мы видим на самом деле - чем дальше, тем больше барьеров".

"Дальше по газу. Вот красноречивый пример - вчера наш Президент привел все аргументы по этому поводу. Разве не вопрос? Вопрос", - продолжила пресс-секретарь.

По ее словам, еще один вопрос касается формирования цены на нефть. "Вопрос, который сейчас крайне усложнился для Беларуси, Кыргызстана, Армении - стран, которые нефть не добывают. Россия проводит налоговый маневр. У нас уже подсчитано, что только за три последних года Беларусь недополучила $3 млрд 600 млн. Очень серьезная сумма. Более того, есть дальнейшие расчеты: при самом худшем развитии событий за предстоящие четыре года мы недополучим почти $11 млрд. Для нас это, как вы понимаете, неприемлемо", - сказала Наталья Эйсмонт.

"Мы в союзе. А союз создавался для того, чтобы каждый день было лучше. А тут налицо ухудшение, да еще какое… Поэтому обсуждение было эмоциональным, прямо скажем. Но никак не чрезвычайным в плане повестки дня", - подчеркнула пресс-секретарь.

Она добавила, что через обсуждение этих вопросов стороны вышли на еще один - тоже немаловажный, который резонансно звучит в последнее время. "Его наш Президент привел как еще один пример того, что мы важные вопросы постоянно куда-то откладываем. Это назначение нового генерального секретаря ОДКБ. Обсуждение этого вопроса было не бурным, а очень бурным. Здесь накал страстей был таким, что извиняться в финале пришлось всем перед всеми", - рассказала Наталья Эйсмонт.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказала некоторые подробности резонансных...
 
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