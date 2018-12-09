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О чем договорились Беларусь и Судан в Минске

10.12.2018 15:21 — Новости Политики | БДГ  
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Судан предоставил белорусским компаниям второе месторождение для добычи золота на своей территории.

Об этом шла речь на встрече Александра Лукашенко с президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом 10 декабря во Дворце Независимости.

Главы государств договорились также о сотрудничестве в сфере энергетики, строительства, промышленности и здравоохранения,

Лукашенко поблагодарил главу Судана за возможность добывать золото на территории этой страны. Принято решение о предоставлении Беларуси второго месторождения по добыче драгоценного металла.

Еще одним шагом вперед стала договоренность об открытии совместных сборочных предприятий и сельхозкомплексов полного цикла. При этом Лукашенко подчеркнул, что белорусские специалисты могут обучать суданских работе на технике, производимой в Судане.

«Мы в ближайшее время создадим в Судане машиностроительный центр, где будет осуществляться сборка тракторов, автомобилей и строительной техники. Также мы создадим у вас молочно-товарные комплексы и теплицы закрытого типа для возделывания овощей и рассады в закрытом грунте», - сказал президент. 

Беларусь также готова предоставить жителям Судана высокотехнологичную медицинскую помощь по всем направлениям: от нейрохирургии до трансплантологии. Белорусские специалисты готовы обучить суданских проводить высокотехнологичные операции.

Суданская сторона сообщила, что налог на технику, изготовленную на совместном предприятии, будет отменен, что позволит повысить ее конкурентоспособность.

Лукашенко уверен, что вскоре будет налажено сотрудничество в гуманитарной и банковской сферах.

По итогам переговоров главы государств приняли совместное заявление, в котором заявили о намерении расширить сотрудничество в целях повышения уровня двусторонних отношений и укрепления партнерства.

 
 
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Судан предоставил белорусским компаниям второе месторождение для добычи золота на своей территории.
 
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