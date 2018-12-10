Межрегиональное сотрудничество Беларуси и Судана следует вывести на более высокий уровень - Андрейченко

Владимир Андрейченко с Президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межрегиональное сотрудничество Беларуси и Судана следует вывести на более высокий уровень, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на встрече с Президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Серьезную роль должно сыграть и межрегиональное сотрудничество. Считаем, что сотрудничество между регионами Беларуси и штатами Судана надо вывести на более высокий уровень", - сказал Владимир Андрейченко.

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Фото Максима Гучека