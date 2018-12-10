|
Межрегиональное сотрудничество Беларуси и Судана следует вывести на более высокий уровень - Андрейченко
11.12.2018 09:44 — Новости Политики | БелТА
Владимир Андрейченко с Президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом
11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межрегиональное сотрудничество Беларуси и Судана следует вывести на более высокий уровень, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на встрече с Президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, передает корреспондент БЕЛТА.
"Серьезную роль должно сыграть и межрегиональное сотрудничество. Считаем, что сотрудничество между регионами Беларуси и штатами Судана надо вывести на более высокий уровень", - сказал Владимир Андрейченко.
/Будет дополнено/.-0-
Фото Максима Гучека
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Межрегиональное сотрудничество Беларуси и Судана следует вывести на более высокий уровень - Андрейченко
11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межрегиональное сотрудничество Беларуси и Судана следует вывести на более высокий уровень, заявил председатель Палаты...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)