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Межрегиональное сотрудничество Беларуси и Судана следует вывести на более высокий уровень - Андрейченко

11.12.2018 09:44 — Новости Политики | БелТА  
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Межрегиональное сотрудничество Беларуси и Судана следует вывести на более высокий уровень - Андрейченко
Владимир Андрейченко с Президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межрегиональное сотрудничество Беларуси и Судана следует вывести на более высокий уровень, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на встрече с Президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Серьезную роль должно сыграть и межрегиональное сотрудничество. Считаем, что сотрудничество между регионами Беларуси и штатами Судана надо вывести на более высокий уровень", - сказал Владимир Андрейченко.

/Будет дополнено/.-0-

Фото Максима Гучека

 
Теги: Минск
 
 
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11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межрегиональное сотрудничество Беларуси и Судана следует вывести на более высокий уровень, заявил председатель Палаты...
 
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