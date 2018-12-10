Национальную ассоциацию местного самоуправления планируется создать в Беларуси

Михаил Мясникович. Фото из архива

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальную ассоциацию местных органов самоуправления планируется сформировать в Беларуси. Конференцию по ее созданию планируется провести в апреле 2019 года, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, открывая сегодня семинар по вопросам развития ассоциаций местных Советов депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович отметил, что в Беларуси настроены с учетом национальных интересов заимствовать практический опыт стран - членов Совета Европы. Он напомнил, что в ноябре 2018 года нашу страну посетил директор Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Жан-Филипп Бозуль. Состоялись переговоры в Совете Республики, на которых стороны сблизили позиции. "На мой взгляд, будет актуально, если сегодня мы конструктивно обсудим подходы по гармонизации белорусского законодательства с положениями Европейской хартии местного самоуправления, вопросы создания Национальной ассоциации местных органов самоуправления (в том числе разработку дорожной карты), включая те из них, которые целесообразно рассмотреть на планируемой в Минске в апреле 2019 года конференции по созданию Национальной ассоциации местных органов самоуправления", - сказал председатель Совета Республики.

Он обратил внимание, что работа ведется не с чистого листа. В законе о местном управлении и самоуправлении еще в 2010 году законодательно закреплены базовые принципы Европейской хартии местного самоуправления. "Пока Беларусь не присоединилась к хартии, но надо идти дальше. И мы этим занимаемся.

Совершенствуется законодательство, активизировалась работа Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики в регионах страны. Но, если смотреть объективно, у нас еще много нерешенных задач. Мы их видим и над ними работаем", - отметил Михаил Мясникович.

Создание ассоциаций местных Советов депутатов в областях - это перспективное направление деятельности по развитию местного самоуправления. Свидетельство тому - опыт работы Гродненской и Могилевской областных ассоциаций местных Советов депутатов.

Рекомендации зарубежных коллег Беларусь постарается использовать с учетом национальных интересов. "Учитывая значительный экспертный потенциал Совета Европы, Беларусь заинтересована в получении информации о лучших практиках стран - членов Совета Европы в этой сфере общественной деятельности. Одновременно мы готовы поделиться и своими наработками", - сказал руководитель верхней палаты парламента.-0-