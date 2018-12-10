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Лукашенко об отношениях с ЕС: с соседями надо строить отношения и жить нормально

11.12.2018 11:17 — Новости Политики | БелТА  
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11 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь намерена развивать отношения с Европейским союзом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Беларуси Петером Деттмаром, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что традиционно встречается с зарубежными послами, чтобы понимать перспективы развития отношения с ключевыми партнерами.

"Таковым является для нас и Германия. Я не хочу ничего здесь скрывать, несмотря на то, что в очередной раз могу подвергнуться критике со стороны известных сил и писак. Германия нас очень интересует в связи с тем, что, во-первых, немцы нас понимают, воспринимают. Во-вторых, это высокотехнологичная, мощная страна, и мы заинтересованы в инвестициях и технологиях. Также у нас существует ряд других интересов, о которых я сегодня готов с вами поговорить", - сказал Александр Лукашенко.

Президент сразу предложил вести беседу искренне и откровенно, на время забыв про дипломатические формальности. "Я ожидаю полной ясности: чего бы Германия хотела от Беларуси, что не нравится в Беларуси? - поинтересовался глава государства. - Я откровенно вам скажу, чего бы мы хотели получить от Германии, да и от Евросоюза. Вы ведущая страна, оплот Евросоюза, если хотите, главная хранительница. Евросоюза без Германии сегодня просто бы не было, а он наш сосед. У нас принцип один: с соседями надо строить отношения и жить нормально".

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Теги: Минск
 
 
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11 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь намерена развивать отношения с Европейским союзом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил...
 
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