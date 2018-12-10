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Лукашенко предлагает России снять ограничения на участие белорусских спортсменов в игровых видах спорта

11.12.2018 12:27 — Новости Политики | БелТА  
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11 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за снятие ограничений в России на участие белорусских спортсменов в игровых видах спорта. Эта тема обсуждалась сегодня на встрече главы государства с министром спорта России Павлом Колобковым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я благодарю вас, что у нас есть движение в приравнивании белорусов к россиянам, чтобы тут не было различий. По хоккею вроде бы решили проблему, но, я думаю, надо двигаться и по другим видам спорта. Я как-то Президенту (Владимиру Путину. - Прим. БЕЛТА) говорил, что нам не надо бояться, что будут думать другие государства. Если они хотят иметь равные права, надо вступать в Союз Беларуси и России", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил успехи российских спортсменов на последних международных стартах и признался, что, если на соревнованиях не выступают белорусы, то всегда болеет за команду России. "Вы просто молодцы, по-русски зубы сжали и бортанули норвежцев даже в лыжных видах спорта. Дай бог, чтобы у лыжников так дальше было, как на этих первых этапах", - пожелал глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за снятие ограничений в России на участие белорусских спортсменов в...
 
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