Беларусь высоко ценит решение Судана об открытии диппредставительства в Минске - Румас

Сергей Румас

11 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь высоко ценит решение суданского руководства об открытии диппредставительства в Минске. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас сегодня на открытии посольства Республики Судан в Республике Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы искренне рады, что на открытии посольства Судана присутствует лично глава суданского государства. Это исключительно важный случай для нашей практики, который является проявлением и подтверждением высокого уровня связей и взаимопонимания между руководством наших стран", - подчеркнул премьер-министр.

Приветствуя назначение посла Судана в Беларуси, он подтвердил готовность белорусской стороны оказывать все необходимое содействие работе посольства. Подтверждением того, что для суданской стороны открыты все двери, является вручение послом сразу после прибытия в Минск верительных грамот Президенту Беларуси Александру Лукашенко, а также состоявшиеся встречи главы суданской дипмиссии с председателем Палаты представителей Национального собрания, министром иностранных дел и другими руководителями министерств и ведомств Беларуси.

Сергей Румас заверил, что Судан остается для Беларуси важным партнером в Африке. "У нас отличные отношения на всех уровнях в различных сферах", - отметил глава белорусского правительства.-0-