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МИД хочет увеличить срок пребывания иностранцев без регистрации

11.12.2018 18:38 — Новости Политики | БДГ  
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Белорусский МИД готов увеличить срок пребывания иностранцев в Беларуси без регистрации до 30 дней.

При этом в МИД говорят о том, что сроки пребывания в Беларуси без регистрации вряд ли получится увеличить сразу с пяти до 30 дней. Сейчас во внешнеполитическом ведомстве хотят сдвинуть их хотя бы с 5 до 15 суток.

«Мы выступали и будем выступать за то, чтобы продлить срок пребывания иностранцев в Беларуси без регистрации до 30 дней. Эта проблема, о которой все говорят: можно находиться без регистрации 5 дней. Мы ее попытаемся сдвинуть хотя бы, может, на 15 дней» - цитирует БЕЛТА заместителя начальника главного консульского управления - начальника управления анализа, планирования визовой и тарифной политики МИД Александра Ганевича.

Напомним, что в июле Министерство внутренних дел подготовило законопроект, согласно которому иностранцы смогут не регистрироваться в течение 10 дней. Вступление его в силу ожидется в будущем году.

 

 
 
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Белорусский МИД готов увеличить срок пребывания иностранцев в Беларуси без регистрации до 30 дней.
 
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