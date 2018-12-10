МИД хочет увеличить срок пребывания иностранцев без регистрации

Белорусский МИД готов увеличить срок пребывания иностранцев в Беларуси без регистрации до 30 дней.

При этом в МИД говорят о том, что сроки пребывания в Беларуси без регистрации вряд ли получится увеличить сразу с пяти до 30 дней. Сейчас во внешнеполитическом ведомстве хотят сдвинуть их хотя бы с 5 до 15 суток.

«Мы выступали и будем выступать за то, чтобы продлить срок пребывания иностранцев в Беларуси без регистрации до 30 дней. Эта проблема, о которой все говорят: можно находиться без регистрации 5 дней. Мы ее попытаемся сдвинуть хотя бы, может, на 15 дней» - цитирует БЕЛТА заместителя начальника главного консульского управления - начальника управления анализа, планирования визовой и тарифной политики МИД Александра Ганевича.