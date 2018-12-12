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Стало известно, почему Беларусь и ЕС не могут согласовать упрощение визового режима

12.12.2018 19:04 — Новости Политики | БДГ  
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Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Беларуси Артур Михальский рассказал из-за чего белорусская и европейская стороны до сих пор не закончили переговоры по упрощению визового режима.

Как пишет tut.by, переговоры по упрощению визового режима между Беларусью и Евросоюзом тормозятся из-за того, сколько консулов может быть при посольствах. Об этом рассказал посол Польши в среду.

«Нам понадобится больше консулов. И мы думали, что в этом вопросе найдем понимание с белорусской стороны, но неожиданно появились проблемы», — объясняет Михальский. Он также отметил, что все восточноевропейские государства идут своим путем при евроинтеграции: «есть страны среди восточных партнеров — Молдова, Украина, Грузия, которые очень заинтересованы в близком сотрудничестве и у которых уже есть соглашения с Евросоюзом. Беларусь же изначально выбрала немного другой путь, более осторожный».

Отметим, что недавно глава белорусского МИД Владимир Макей рассказал, что переговоры с ЕС по реадмиссии и упрощению визового режима затормозились из-за постоянно возникающих новых формальностей, инициатором которых выступают европейские страны

«Они постоянно предлагают какие-то вещи, направленные на определенное изменение и даже ужесточение первоначальных вариантов этих соглашений, что для нас не совсем приемлемо», - отметил тогда Макей.

Ранее в белорусском МИД говорили о том, что стороны приблизились к возможности подписания соглашений о реадмиссии и облегчении визового режима. В октябре глава представительства ЕС Андреа Викторин рассказала о возможном подписании соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии между Евросоюзом и Беларусью уже к концу этого года.

 
 
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Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Беларуси Артур Михальский рассказал из-за чего белорусская и европейская стороны до сих пор не закончили переговоры по...
 
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