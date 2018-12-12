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Стало известно, почему Беларусь и ЕС не могут согласовать упрощение визового режима
12.12.2018 19:04 — Новости Политики | БДГ
Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Беларуси Артур Михальский рассказал из-за чего белорусская и европейская стороны до сих пор не закончили переговоры по упрощению визового режима.
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«Нам понадобится больше консулов. И мы думали, что в этом вопросе найдем понимание с белорусской стороны, но неожиданно появились проблемы», — объясняет Михальский. Он также отметил, что все восточноевропейские государства идут своим путем при евроинтеграции: «есть страны среди восточных партнеров — Молдова, Украина, Грузия, которые очень заинтересованы в близком сотрудничестве и у которых уже есть соглашения с Евросоюзом. Беларусь же изначально выбрала немного другой путь, более осторожный».
Отметим, что недавно глава белорусского МИД Владимир Макей рассказал, что переговоры с ЕС по реадмиссии и упрощению визового режима затормозились из-за постоянно возникающих новых формальностей, инициатором которых выступают европейские страны
«Они постоянно предлагают какие-то вещи, направленные на определенное изменение и даже ужесточение первоначальных вариантов этих соглашений, что для нас не совсем приемлемо», - отметил тогда Макей.
Ранее в белорусском МИД говорили о том, что стороны приблизились к возможности
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Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Беларуси Артур Михальский рассказал из-за чего белорусская и европейская стороны до сих пор не закончили переговоры по...
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