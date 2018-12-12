Стало известно, почему Беларусь и ЕС не могут согласовать упрощение визового режима

Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Беларуси Артур Михальский рассказал из-за чего белорусская и европейская стороны до сих пор не закончили переговоры по упрощению визового режима.

Как пишет tut.by , переговоры по упрощению визового режима между Беларусью и Евросоюзом тормозятся из-за того, сколько консулов может быть при посольствах. Об этом рассказал посол Польши в среду.

«Нам понадобится больше консулов. И мы думали, что в этом вопросе найдем понимание с белорусской стороны, но неожиданно появились проблемы», — объясняет Михальский. Он также отметил, что все восточноевропейские государства идут своим путем при евроинтеграции: «есть страны среди восточных партнеров — Молдова, Украина, Грузия, которые очень заинтересованы в близком сотрудничестве и у которых уже есть соглашения с Евросоюзом. Беларусь же изначально выбрала немного другой путь, более осторожный».

Отметим, что недавно глава белорусского МИД Владимир Макей рассказал, что переговоры с ЕС по реадмиссии и упрощению визового режима затормозились из-за постоянно возникающих новых формальностей, инициатором которых выступают европейские страны

«Они постоянно предлагают какие-то вещи, направленные на определенное изменение и даже ужесточение первоначальных вариантов этих соглашений, что для нас не совсем приемлемо», - отметил тогда Макей.