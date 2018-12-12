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Беларусь и ЕС решили сложные вопросы в переговорах по упрощению визового режима

13.12.2018 11:18 — Новости Политики | БелТА  
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Беларусь и ЕС решили сложные вопросы в переговорах по упрощению визового режима
Фото из архива

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и ЕС решили сложные вопросы в переговорах по упрощению визового режима, сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо понимать, что реальность состоит в том, что мы с первого дня были заинтересованы и остаемся заинтересованы в его подписании (соглашение об облегчении визовых формальностей. - Прим. БЕЛТА). Поэтому благодаря совместной работе с европейской стороной мы решили ряд сложных вопросов. В том числе сохранили возможность получения виз в посольствах, а не только в визовых центрах. Мы нашли приемлемые для всех положения документа", - сказал Анатолий Глаз.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и ЕС решили сложные вопросы в переговорах по упрощению визового режима, сообщил сегодня на брифинге начальник управления...
 
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