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Беларусь и ЕС решили сложные вопросы в переговорах по упрощению визового режима

13.12.2018 — Новости Политики | Заря над Неманам  
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– Надо понимать, что реальность состоит в том, что мы с первого дня были заинтересованы и остаемся заинтересованы в его подписании (соглашение об облегчении визовых формальностей. - Прим. БЕЛТА). Поэтому благодаря серьезной совместной работе с европейской стороной мы решили ряд сложных вопросов. В том числе сохранили возможность получения виз нашими гражданами в посольствах стран - членов Европейского союза, а не только в визовых центрах. На сегодняшний день мы нашли приемлемые для всех положения документа. Именно это имеет принципиальное значение, - сказал Анатолий Глаз.
 
– То, что в последнее время кто-то пытается превратить практически законченный переговорный процесс в какую-то игру в одни ворота, - это второстепенно, – заметил пресс-секретарь МИД.
 
По его словам, с подписанием соглашения количество выдаваемых виз странами ЕС для белорусов даже уменьшится. 
 
– Будет больше выдаваться многократных и долгосрочных виз, - пояснил представитель МИД. - Только одна из 28 стран - членов Европейского союза не согласна с этим очевидным фактом. Больше ни у кого таких проблем нет.
 
Анатолий Глаз добавил, что переговоры по соглашению продолжаются в том числе в эти дни. 
 
– Останемся дипломатами и не будем раскрывать все детали в настоящий момент, - сказал он.
 
 
 
 
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