Медведев сделал Беларуси недвусмысленное предложение

Дмитрий Медведев предложил Беларуси только два варианта интеграции в рамках Союзного государства. Один из них предполагает введение на территории Беларуси российского рубля, общей с РФ таможни и суда.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев на заседании Совмина Союзного государства в Бресте сообщил, что есть два интеграционных сценария: первый предполагает сохранение контуров Союзного государства, которое было создан на сегодняшний момент без повышения уровня интеграции. Второй предполагает более плотную интеграцию, вплоть до создания единого эмиссионного центра с Беларусью.

«Хочу особо подчеркнуть: Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, Счетной палаты — в том порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. В этом случае можно проводить и единую налоговую политику, политику в области ценообразования, тарифообразования... Какой из этих вариантов выбрать, нужно обсуждать здесь и, конечно, на Высшем государственном совете, на уровне президентов двух стран», - заявил российский чиновник.

Сторонам также не удалось подписать соглашение о взаимном признании виз, несмотря на то, что подписание ожидалось именно 13 декабря. Как сообщил Румас, будет подписано после завершения внутригосударственных процедур в Беларуси, сообщает БЕЛТА .

«Сегодня мы не подписывали визовое соглашение. Белорусская сторона до заседания Совмина не успел закончить внутригосударственные процедуры. Думаю, что в ближайшее время мы их закончим и соглашение будет готово к подписанию», — пояснил глава белорусского правительства.

Стоит напомнить, что 11 декабря белорусская делегация планировала провести переговоры по компенсации от налогового маневра с российскими коллегами. Белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко перед встречей выразил уверенность в позитивном течении данных переговоров, однако его российский коллега Дмитрий Козак внезапно вовсе отказался обсуждать тему «до принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства». В четверг 13 декабря Александр Лукашенко также пригрозил России уйти с ее рынков, если не будет решен вопрос ограничений.