Лукашенко о белорусско-российской повестке дня: вопросы пока остались

14 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что в повестке дня белорусско-российского сотрудничества остаются нерешенные вопросы, которые в ближайшее время будут рассматриваться на высшем уровне. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы давно планировали эту встречу. Откровенно говоря, готовились подвести итоги белорусско-российского взаимодействия. Но увы вопросы пока, к сожалению, остаются. И в ближайшее время мы вместе с моим российским коллегой постараемся их разрешить. Так что информационные поводы еще вам будут обеспечены", - сказал глава государства.

/Будет дополнено/.-0-