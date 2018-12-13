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Лукашенко о белорусско-российской повестке дня: вопросы пока остались

14.12.2018 10:35 — Новости Политики | БелТА  
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14 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что в повестке дня белорусско-российского сотрудничества остаются нерешенные вопросы, которые в ближайшее время будут рассматриваться на высшем уровне. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы давно планировали эту встречу. Откровенно говоря, готовились подвести итоги белорусско-российского взаимодействия. Но увы вопросы пока, к сожалению, остаются. И в ближайшее время мы вместе с моим российским коллегой постараемся их разрешить. Так что информационные поводы еще вам будут обеспечены", - сказал глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что в повестке дня белорусско-российского сотрудничества остаются...
 
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