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Лукашенко о белорусско-российской повестке дня: вопросы пока остались

14.12.2018 — Новости Политики | Заря над Неманам  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что в повестке дня белорусско-российского сотрудничества остаются нерешенные вопросы, которые в ближайшее время будут рассматриваться на высшем уровне. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
 
Лукашенко о белорусско-российской повестке дня: вопросы пока остались
 
"Мы давно планировали эту встречу. Откровенно говоря, готовились подвести итоги белорусско-российского взаимодействия. Но, увы, вопросы пока, к сожалению, остаются. И в ближайшее время мы вместе с моим российским коллегой постараемся их разрешить. Так что информационные поводы еще вам будут обеспечены", - сказал глава государства.
 
Лукашенко о белорусско-российской повестке дня: вопросы пока остались
Лукашенко о белорусско-российской повестке дня: вопросы пока остались
Лукашенко о белорусско-российской повестке дня: вопросы пока остались
 
Александр Лукашенко: российский зритель знает о настоящей Беларуси крайне мало
 
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что россияне через СМИ, и в частности телевидение, не имеют возможности получить полного и объективного представления о Беларуси. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
 
"Наши граждане сегодня имеют свободный доступ к ведущим российским телеканалам, интернет-ресурсам и печатным изданиям. В то же время российский зритель знает о настоящей Беларуси крайне мало. Единственный наш телеканал доступен только через спутник - и это не дает полного представления о стране", - отметил белорусский лидер.
 
Александр Лукашенко призывает СМИ не пытаться раздувать пламя из белорусско-российских споров
 
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает возникающие на высоком уровне споры по вопросам белорусско-российского сотрудничества рабочими моментами. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества.  
 
"Что касается горячих поводов, то какие бы искры ни летели в спорах на самом высоком уровне, даже не пытайтесь раздувать из них пламя. Это рабочие моменты. В отношениях между нашими странами еще не было ситуаций, в которых мы не нашли бы компромисса", - сказал глава государства.
 
Александр Лукашенко ответил на звучащие порой претензии о многомиллиардной поддержке со стороны России
 
 Лукашенко о белорусско-российской повестке дня: вопросы пока остались
 
Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на звучащие порой претензии о многомиллиардной поддержке со стороны России. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества. 
 
Глава государства подчеркнул, что если и оказывается определенная кредитная поддержка с российской стороны, то, во-первых, это делается по гораздо большей процентной ставке, нежели кредиты МВФ. С другой стороны, Россия кредитует конечного потребителя, который производит товар, в том числе из российских комплектующих.
 
"Если мы сегодня от Российской Федерации, к примеру $4-5 млрд получили кредитов, то каждый год мы за обслуживание этих кредитов платим $1 млрд 200 млн", - сказал Президент.
 
"Очень часто я читаю в СМИ, слышу даже от сторонников нашего союза такие фразы: ну что мы кормим все время Беларусь? А некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж $100 млрд отвалили. Я когда это читаю, думаю, что если бы $100 млрд, то белорусы подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте от нашего братского государства. Полная чепуха", - подчеркнул глава государства.
 
Александр Лукашено полагает, что эти расчеты связаны с предположениями о потенциальной возможности продать белорусской стороне определенные товары по более высокой цене. "Во-первых, еще надо продать. Сегодня Россия хотела бы больше продать нефти и газа, но рынок не потребляет столько. Поэтому так рассуждать - глупость. А если бы еще рухнула экономика Беларуси, то и это бы не продали. То есть 25 млрд кубометров газа и 24 млн т нефти, которые мы покупаем в России, пусть даже без таможенных пошлин (как у нас это принято в Таможенном союзе, а сейчас в ЕАЭС), тем не менее это огромные деньги", - заметил белорусский лидер.
 
Президент добавил, что и своими товарами Беларусь на российском рынке торгует без таможенных пошлин с очень большим взаимным товарооборотом. 
 
Александр Лукашенко: интеграционные позиции Беларуси неизменны
 
Лукашенко о белорусско-российской повестке дня: вопросы пока остались
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что Беларусь остается последовательной сторонницей интеграции. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
 
Глава государства подтвердил, что Россия остается стратегическим партнером и союзником Беларуси. "Интеграционные позиции Беларуси неизменны. Мы вместе с другими инициировали создание союзов, которые существуют в советском пространстве", - отметил белорусский лидер.
 
Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона готова и далее развивать интеграцию, но при условии железобетонного исполнения достигнутых договоренностей.
 
Александр Лукашенко: Беларусь сделает все от нее зависящее для восстановления мира между славянами
 
Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает стремление белорусской стороны максимально способствовать мирным процессам в регионе. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
 
"Беларусь сделает все, что от нее зависит, чтобы восстановить мир и согласие между славянами. Это нелегко, но даже если сохранится малейший шанс, своих попыток мы не оставим. Мы будем стремиться к тому, чтобы у нас здесь, на территории основных славянских государств, был мир", - заявил белорусский лидер.
 
Лукашенко о белорусско-российской повестке дня: вопросы пока остались
 
В этом должны помочь и журналисты, убежден Александр Лукашенко. "Хотя бы потому, что очагом конфликтов часто становится именно медийное пространство. Надо осознавать ответственность за каждое сказанное и написанное слово. Если оно рушит мир и калечит судьбы людей, то ставит журналиста в один ряд с солдатами, стреляющими на поражение. А некоторые говорят, что вы это оружие массового поражения. И я с этим согласен. Это звучит жестко, но как еще достучаться до тех, кто игнорирует нормы не только профессиональной этики, но и человеческой морали", - сказал Президент.
 
Во время пресс-тура в Беларусь российские журналисты и блогеры посетили Полоцк. Глава государства отметил, что этот город - колыбель славянской государственности. "Если следовать "Повести временных лет", то от полочан произошли и кривичи, и северяне, а значит, здесь - на белорусской земле - находится духовный корень всего российского северо-запада: Смоленска, Пскова, Брянска, Белгорода и Курска", - обратил внимание Александр Лукашенко.
 
"Может, потому в нашей стране особенно тяжело и болезненно воспринимается любой конфликт в славянском мире. Мы не можем остаться в стороне от событий, которые разделяют близкие по своей истории, менталитету и культуре народы", - подчеркнул белорусский лидер.
 
Глава государства добавил, что сильнее всего славянские народы связывает общая история, культура, славные и трудные времена, пережитые вместе. "Несколько лет назад в рамках подобной встречи я говорил о том, что Беларусь может стать некоторым нравственным фактором для России. Скажу откровенно: мы к этому всегда стремились. Чтобы вы нас ценили, если уже совсем откровенно", - сказал Президент.
 
Александр Лукашенко допустил, что, может быть, тогда не все обратили внимание на эти слова, но их актуальность сегодня только возросла. 
 
Александр  Лукашенко о цензуре: я категорический противник закрывать кому-то рот
 
 Цензуры в информационной сфере быть не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
 
"Цензуры ни в коем случае быть не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я категорический противник кому-то закрывать рот".
 
Александр Лукашенко: проблем с подписанием соглашения о взаимном признании виз с Россией не будет
 
Проблем с подписанием соглашения о взаимном признании виз с Россией не будет. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
 
Президент подчеркнул, что проблем с подписанием так называемого союзного шенгена не будет. Документ пока не прошел внутригосударственные процедуры в Беларуси.
 
Александр Лукашенко о будущем Союзного государства: надо шаг за шагом исполнять договор
 
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества рассказал о своем видении развития союзной интеграции, о том, как Беларуси и России снять проблемные вопросы в отношениях, в том числе по энергоносителям, налоговому маневру, передает корреспондент БЕЛТА.
 
Глава государства напомнил о необходимости соблюдения достигнутых соглашений. "Надо исполнять договор и идти шаг за шагом по выполнению этих соглашений", - сказал он. Александр Лукашенко убежден, что прежде чем копать вглубь, надо снять вопросы, лежащие на поверхности. "А их куча и их можно снять за сутки", - отметил Президент.
 
 
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что в повестке дня белорусско-российского сотрудничества остаются нерешенные вопросы, которые в ближайшее время...
 
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