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Лукашенко о вопросе назначения генсека ОДКБ: проблему создала не Беларусь
14.12.2018 12:04 — Новости Политики | БелТА
Александр Лукашенко
14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские журналисты на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко затронули тему назначения генерального секретаря ОДКБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил глава государства, проблему с затянувшимся назначением нового генсека создала не Беларусь. "Это позор, что мы не можем избрать главного чиновника ОДКБ", - выразил мнение Александр Лукашенко, комментируя сложившуюся ситуацию.
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14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские журналисты на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко затронули тему назначения генерального секретаря...
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