|
Президент о словах Медведева об «углубленной интеграции»: Шантажировать нас бесполезно
14.12.2018 12:38 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Беларусь остается последовательной сторонницей интеграции с Россией. Но наклонить ее не получится. Так Александр Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов прокомментировал слова Дмитрия Медведева о «
«Может быть, мы и к этому придем… но надо идти», — сказал Лукашенко, пояснив, что сейчас интеграция стоит на месте, сообщает
Президент также добавил, что надо исполнять Договор о создании Союзного государства и идти шаг за шагом по исполнению соглашений. По словам Лукашенко, как
«Шантажировать нас, пытаться наклонять, стать коленом на грудь бесполезно. Мы должны идти к интеграции во время единения наших народов. Не могу пойти на закулисные махинации, все должно быть честно и открыто. Вчера вечером получил информацию, что
Напомним, 13 декабря во время выступления на союзном Совмине в Бресте премьер-министр России Дмитрия Медведева
В октябре на встрече с послом России в Беларуси Михаилом Бабичем президент уже
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь остается последовательной сторонницей интеграции с Россией. Но наклонить ее не получится. Так Александр Лукашенко на пресс-конференции для российских...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)