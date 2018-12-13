Президент о словах Медведева об «углубленной интеграции»: Шантажировать нас бесполезно

Беларусь остается последовательной сторонницей интеграции с Россией. Но наклонить ее не получится. Так Александр Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов прокомментировал слова Дмитрия Медведева о « более углубленной интеграции с Россией ».



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«Может быть, мы и к этому придем… но надо идти», — сказал Лукашенко, пояснив, что сейчас интеграция стоит на месте, сообщает «Спутник».

Президент также добавил, что надо исполнять Договор о создании Союзного государства и идти шаг за шагом по исполнению соглашений. По словам Лукашенко, как сообщает белорусское посольство в России, Беларусь остается последовательной сторонницей интеграции. При этом Россия остается стратегическим партнером и союзником Беларуси. Как отметил глава государства, надо исполнять договор и идти «степ бай степ» по выполнению соглашений об интеграции.

«Шантажировать нас, пытаться наклонять, стать коленом на грудь бесполезно. Мы должны идти к интеграции во время единения наших народов. Не могу пойти на закулисные махинации, все должно быть честно и открыто. Вчера вечером получил информацию, что правительство России понимает, что нужно идти шаг за шагом в вопросах интеграции. Мы готовы с завтрашнего дня начинать эту работу по интеграции, о которой Беларусь говорит уже не первый год», — сказал президент.

Напомним, 13 декабря во время выступления на союзном Совмине в Бресте премьер-министр России Дмитрия Медведева заявил , что Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства в порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. Согласно нему, у стран должна быть единая валюта, единый суд, единая таможня. Договор также предусматривал и дальнейшие шаги в интеграции — по крайней мере, путь к единому парламенту и единому президенту.

В октябре на встрече с послом России в Беларуси Михаилом Бабичем президент уже говорил , что «Беларусь суверенная и независимая страна. И говорить включении Беларуси в состав России просто смешно».