|
Путин предлагает Лукашенко провести встречу 25 декабря
14.12.2018 14:39 — Новости Политики | БелТА
14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин предлагает Президенту Беларуси Александру Лукашенко провести встречу 25 декабря. Об этом сегодня белорусский лидер заявил на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин предлагает Президенту Беларуси Александру Лукашенко провести встречу 25 декабря. Об этом сегодня...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)