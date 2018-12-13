Рахмон и Назарбаев согласовали кандидатуру Зася на пост генсека ОДКБ

Станислав Зась. Фото из архива

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился сегодня с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем и выразил готовность поддержать его кандидатуру на пост генерального секретаря ОДКБ. Такая информация размещена на сайте таджикского лидера, сообщает БЕЛТА.

"Стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего взаимодействия в сфере военного, военно-технического сотрудничества, обеспечения мира и стабильности в регионе. Была подчеркнута важная роль Организации Договора о коллективной безопасности в координации мер стран-участников в борьбе против международного терроризма и экстремизма, незаконного оборота наркотиков и оружия, организованной и транснациональной преступности. Стороны проявили заинтересованность в укреплении взаимодействия в борьбе с негативными явлениями современного мира в рамках Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

Эмомали Рахмон и Станислав Зась выразили уверенность, что для обеспечения региональной безопасности и стабильности необходимы реализация соглашений, достигнутых в ОДКБ, в том числе решения об оказании материально-технической помощи Таджикистану для укрепления госграницы с Афганистаном, а также содействие в развернутой деятельности соответствующих рабочих групп, укрепление коллективного взаимодействия стран - участников организации.

Накануне поддержку Станиславу Засю выразил также Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. "Вы являетесь военным и имеете соответствующее образование. Работали в генеральном штабе, Совете безопасности Республики Беларусь. Вы знакомы с работой ОДКБ, участвовали в различных встречах и совещаниях. Мы будем поддерживать вас", - сказал он во время встречи с госсекретарем Совбеза Беларуси.-0-