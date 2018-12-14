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Хоккейная команда Президента Беларуси победила в матче Республиканского любительского турнира
15.12.2018 14:57 — Новости Политики | БелТА
Во время матча
15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала третью победу в XII Республиканских соревнованиях среди любителей, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на льду малой площадки минской "Чижовка-Арены" ледовая дружина главы государства обыграла хоккеистов Витебской области со счетом 15:4 (2:1, 8:1, 5:2).
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Фото Николая Петрова и Юрия Орешкина
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15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала третью победу в XII Республиканских соревнованиях среди любителей, передает...
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